Собчак и Гудков ищут избирателей среди наркоманов

На съезде партии «Гражданская платформа», наиболее видными представителями которой являются Ксения Собчак и Дмитрий Гудков, в начале марта было принято решение о переименовании организации в «Партию Перемен». Примечателен сотый пункт новой партии: «По примеру многих европейских стран необходимо декриминализировать мелкий оборот психотропных препаратов растительного происхождения, в частности конопли».
Аналогичный пункт уже фигурировал в программе Ксении Собчак, когда она от «Гражданской платформы» баллотировалась в президенты в 2018 году. В той же программе, кстати, было положение о «признании государством эпидемии наркопотребления».
Между тем, у российской оппозиции богатый опыт знакомства с наркотиками и, как следствие, с правоохранительными органами. Так, в середине февраля Следственное управление СК РФ по Санкт-Петербургу заподозрило 18-летнего активиста демократического движения «Весна» в употреблении наркотиков и совращении малолетней. Предполагаемой жертве 14 лет - восьмиклассницу задержали по подозрению в незаконном обороте наркотических средств. При досмотре у нее был изъят смартфон, в котором правоохранители обнаружили видеозаписи и фотографии сексуальной оргии.
В середине января в Пскове были задержаны местный координатор движения «Открытая Россия» Лия Милушкина и ее муж Артем Милушкин. Супругов подозревают в сбыте наркотиков. Годом ранее в Череповце за распространение наркотиков был арестован сотрудник Штаба Навального Никита Титов. В июне 2017 года за хранение наркотиков в особо крупном размере на 1,5 года колонии общего режима был осужден руководитель молодежного крыла партии «Яблоко» в Ставрополе Кирилл Бобро. Также в 2017 году в наркомании уличили сотрудников штаба Алексея Навального Евгения Казакова и Алексея Панова.
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