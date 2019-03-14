В Госдуме предложили увеличить срок оплаты штрафов ГИБДД

Группа депутатов Госдумы РФ разработала законопроект, позволяющий автовладельцам оплачивать половину штрафа с момента его вступления в законную силу, а не с момента его вынесения. Об этом сообщает "Российская газета".

По мнению законодателей, инициатива избавит автовладельцев от необходимости сначала оплачивать штраф, а затем обжаловать вынесенное постановление. Особенно актуально это на фоне того, что российским автомобилистам приходится довольно часто обжаловать незаконно вынесенные штрафы, отмечают депутаты. Для тех водителей, которые будут готовы оплатить половину штрафа сразу - законопроект прибавит лишь пару лишних дней.

Противники инициативы замечают, что механизм оплаты штрафов прекрасно отлажен и не требует никаких корректив. В случае принятия законопроекта, большинство водителей пойдут обжаловать штрафы просто "на удачу", поскольку, если автовладелец и проиграет, то сможет в течение 20 дней заплатить всего половину штрафа, считает депутат Вячеслав Лысаков.

Напомним, на данный момент заплатить только половину штрафа водитель имеет право в первые 20 дней с момента вынесения постановления. Большинство нарушений фиксируются на основании камер, поэтому автомобилисты, которые не пользуются электронными информаторами, могут узнать о штрафе только после получения соответствующего уведомления. Обжаловать штраф водитель может в течение 10 суток с момента получения постановления.

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