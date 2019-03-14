Похудеть, чтобы вылечиться, посоветовал диабетикам депутат Госдумы

Депутат Госдумы РФ от "Единой России" и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко отметил, что для лечения диабета достаточно похудеть. Он привел в пример ряд знакомых, которые таким образом избавились от заболевания. Свое замечание политик сделал в ходе обсуждения законопроекта о поддержке больных диабетом, об этом сообщает агентство Ura.ru.

"Лечение сахарного диабета - это не только инсулин и другие препараты, самое главное - снизить вес до нормы", - сказал парламентарий. - Я знаю нескольких депутатов, которые имели сахарный диабет и сидели на инсулине, похудели на 30-40 килограмм и перестали принимать инсулин. Кто не хочет болеть сахарным диабетом, нужно заниматься собой".

По мнению автора законопроекта Федора Тумусова, высказывание коллеги демонстрирует "отношение "Единой России" к людям, которое выражается в ответе "Есть надо меньше"", написал политик на своей странице в Facebook.

Напомним, российские чиновники и политики часто попадают в неприятные ситуации из-за своих неосторожных высказываний. "Правда.Ру" писала о том, что директор владимирского департамента образования Ольга Беляева заявила, будто организацией питания учеников общеобразовательных учреждений должны заниматься их родители. В ноябре минувшего года директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких посчитала, что государство ничего не должно молодым гражданам страны, поскольку не просило родителей их рожать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат Госдумы Наталья Поклонская приступила к публикации компромата на своих коллег, собранного ей за время руководства комиссией по этике и контролю за доходами членов парламента.

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