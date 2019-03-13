Комитет Госдумы выступил против проверки условий вывода "Русала" из-под санкций США.

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции не поддержал запрос представителей КПРФ, потребовавших проверить сделку Олега Дерипаски с Минфином США. Предприниматель заключил с американским правительством соглашение о снятии санкций с компаний "Русал" и En+.
Фракция КПРФ просит правительство проверить также уплату компаниями налогов и полноту возврата кредита, полученного Олегом Дерипаской от государства в 2008 году.
Первый заместитель председателя парламентского комитета Эрнест Валеев заявил, что вопросы, поставленные КПРФ, не входят в сферу компетенции правительства. Отзывы на запрос должны представить еще 5 комитетов Госдумы.
Напомним, что 9 января лидер КПРФ Геннадий Зюганов с парламентской трибуны назвал бизнес Олега Дерипаски "аферой и преступлением". Обвинив компанию "Русал" в краже промышленных предприятий, политик призвал к расследованию ее деятельности. "Правда.Ру" сообщала, что в ответ Дерипаска подал на Зюганова в суд, требуя компенсации морального вреда от "голословных утверждений" лидера коммунистов.
Источник фото: wikimedia.org
Читайте также
За что Минфин Америки готов пощадить Дерипаску
Опасный прецедент: Минфин США нарушил законодательство РФ
Минфин США рассказал о потере миллиардов Вексельбергом и Дерипаской
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Примечательно, что одно из пророчеств знаменитого французского фармацевта и алхимика на текущий год уже сбылось.
Резолюция включает предложения остановить "Северный поток - 2", предусмотреть расширение санкций, а также не считать Россию стратегическим партнером.
Глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев считает, что россияне переплачивают за услуги ЖКХ в два раза больше, чем необходимо.
О своеобразной боязни Запада по отношению к России, ее мощи, ее просторам и ее духовному потенциалу "Правде.Ру" рассказал эксперт Центра специальных медиаметрических исследований в области международной безопасности Игорь Николайчук.