Комитет Госдумы выступил против проверки условий вывода "Русала" из-под санкций США

Комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции не поддержал запрос представителей КПРФ, потребовавших проверить сделку Олега Дерипаски с Минфином США. Предприниматель заключил с американским правительством соглашение о снятии санкций с компаний "Русал" и En+.

Фракция КПРФ просит правительство проверить также уплату компаниями налогов и полноту возврата кредита, полученного Олегом Дерипаской от государства в 2008 году.

Первый заместитель председателя парламентского комитета Эрнест Валеев заявил, что вопросы, поставленные КПРФ, не входят в сферу компетенции правительства. Отзывы на запрос должны представить еще 5 комитетов Госдумы.

Напомним, что 9 января лидер КПРФ Геннадий Зюганов с парламентской трибуны назвал бизнес Олега Дерипаски "аферой и преступлением". Обвинив компанию "Русал" в краже промышленных предприятий, политик призвал к расследованию ее деятельности. "Правда.Ру" сообщала, что в ответ Дерипаска подал на Зюганова в суд, требуя компенсации морального вреда от "голословных утверждений" лидера коммунистов.

Источник фото: wikimedia.org

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