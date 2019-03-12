Путин предложил разрешить Следкому самостоятельно проводить судебные экспертизы

Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, наделяющий Следственный комитет полномочиями по организации и проведению судебных экспертиз всех видов. Проект закона опубликован на сайте Государственной Думы РФ.

Как говорится в пояснительной записке к документу, президентская инициатива направлена на "совершенствование правового регулирования". Предложенные поправки позволят Следственному комитету самостоятельно проводить судебные экспертизы путем создания дополнительных судебноэкспертных учреждений и экспертных подразделений. Отмечается, что на их создание не потребуется дополнительных бюджетных затрат.

На данный момент Следственный комитет не имеет права самостоятельно осуществлять судебно-медицинские экспертизы по уголовным делам. Однако еще осенью минувшего года при СК был создан криминалистический центр, который к настоящему времени выполнил уже более 23 тысяч экспертиз и исследований. Генеральная прокуратура России не принимает экспертизы следователей и ставит под сомнение законность подобных исследований.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российские парламентарии в первом чтении одобрили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы за "занятие высшего положения в преступной иерархии", предложенные президентом Владимиром Путиным.

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