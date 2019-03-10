"Фабрика троллей" разработала новую стратегию для выборов президента США в 2020 году

Издание Bloomberg приводит мнение экспертов в области кибербезопасности, которые утверждают, что российская "фабрика троллей" меняет подход к манипулированию общественным мнением в социальных сетях. Вместо генерации очередных фейковых новостей, российские хакеры концентрируются на распространении уже имеющихся фейковых новостей с помощью подставных аккаунтов.

Источники Bloomberg утверждают, что российские хакеры получают несанкционированный доступ к учетным записям реальных пользователей, а затем используют их для раскрутки фейковых новостей. По мнению издания, "фабрике троллей" пришлось изменить стратегию после того, как популярные социальные сети Twitter и Facebook ввели систему отслеживания фейкового контента. Распространение фейковых новостей от лица реальных людей позволяет обойти эту систему.

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который опроверг сотрудничество российского правительства с "Агентством интернет-исследований" известным как "фабрика троллей".

Также "Правда.Ру" сообщала о публикации немецкого издания Bild, в котором журналисты утверждали, что лично побывали на "фабрике троллей" в Санкт-Петербурге. По словам журналистов, "российские хакеры", работающие на "фабрике троллей" зарабатывали около 800 тысяч рублей в месяц.

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