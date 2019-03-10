"Фабрика троллей" разработала новую стратегию для выборов президента США в 2020 году

Издание Bloomberg приводит мнение экспертов в области кибербезопасности, которые утверждают, что российская "фабрика троллей" меняет подход к манипулированию общественным мнением в социальных сетях. Вместо генерации очередных фейковых новостей, российские хакеры концентрируются на распространении уже имеющихся фейковых новостей с помощью подставных аккаунтов.
Источники Bloomberg утверждают, что российские хакеры получают несанкционированный доступ к учетным записям реальных пользователей, а затем используют их для раскрутки фейковых новостей. По мнению издания, "фабрике троллей" пришлось изменить стратегию после того, как популярные социальные сети Twitter и Facebook ввели систему отслеживания фейкового контента. Распространение фейковых новостей от лица реальных людей позволяет обойти эту систему.
Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о заявлении пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, который опроверг сотрудничество российского правительства с "Агентством интернет-исследований" известным как "фабрика троллей".
Также "Правда.Ру" сообщала о публикации немецкого издания Bild, в котором журналисты утверждали, что лично побывали на "фабрике троллей" в Санкт-Петербурге. По словам журналистов, "российские хакеры", работающие на "фабрике троллей" зарабатывали около 800 тысяч рублей в месяц.
Читайте также:
Дмитрий Песков: Кремль не сотрудничает ни с какой "фабрикой троллей"
Немецкие СМИ: "Русские хакеры" получают "хорошие деньги" — 800 рублей в месяц
"Фабрика троллей" в суде США: неожиданные повороты
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В нем педагог из Казани жалуется на "жалкую и убогую" жизнь в "отсталой провинции", а также обвиняет действующую власть в присваивании себе миллиардов.
В нем педагог из Казани жалуется на "жалкую и убогую" жизнь в "отсталой провинции", а также обвиняет действующую власть в присваивании себе миллиардов.
Руководитель администрации главы Чувашии объяснил низкие зарплаты медиков и педагогов недостаточным трудолюбием.
Какие выводы можно сделать из прошедшей 16-17 февраля Мюнхенской конференции по безопасности 2019 года, "Правде.Ру" рассказал эксперт.