"Тренажер, ухажер и массажер": Путин дал совет женщинам-полицейским по сохранению фигуры

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин дал шутливый совет женщинам-полицейским по сохранению фигуры.
В преддверии Международного женского дня глава государства посетил оперативный полк столичной полиции. Отметим, что Владимир Путин был там желанным гостем — сотрудницы конной и туристической полиции ранее приглашали президента России понаблюдать, как они несут свою службу.
В ходе личной беседы с женщинами-полицейскими глава Российской Федерации позволил себе шутку. Так, заявил Владимир Путин, для того, чтобы сохранить красивую и стройную фигуру, представительнице прекрасного пола необходимо три элемента: тренажер, массажер и ухажер. Президент обратил внимание дам на их коллег — по его словам, девушек окружают "классные" ребята, которые, уверен Владимир Путин, обязательно справятся с этими функциями.
Об этом в своем аккаунте в социальной сети Twitter рассказал присутствующий на встрече журналист.
Отметим, что оперативный полк столичной полиции, который посетил Владимир Путин, особый. В нем насчитывается почти тысяча сотрудников, треть из которых — женщины.
Президент Российской Федерации отметил, что в последнее время женщины действительно все активнее заявляют права на новые компетенции и профессии. Структуры МВД, заявил Путин, яркий тому пример.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что педагог из Казани написала открытое письмо Владимиру Путину. Она пожаловалась главе государства на тяжелую жизнь впроголодь, обвинив в этом действующую в стране власть.
Фото: kremlin.ru.
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