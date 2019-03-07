Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Призывникам дали четыре отсрочки от армии

Политика » Власть » Парламент

Госдума РФ по втором чтении приняла законопроект, предусматривающий дополнительную отсрочку от призыва на военную службу для граждан, обучающихся на подготовительных отделениях, об этом сообщает "Российская газета". Поправки также позволяют юношам проходить непрерывное обучение независимо от даты достижения ими призывного возраста.

Призывникам дали четыре отсрочки от армии. 400227.jpeg

Принятые депутатами нововведения создают равные условия при получении высшего образования для граждан, достигших призывного возраста во время школьного обучения. До этого такие молодые люди использовали первую отсрочку еще в школе, из-за чего оказывались в неравных условиях со сверстниками, ставшими совершеннолетними после окончания школы. 

"Законопроект уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Призывникам также была предоставлена дополнительная отсрочка при обучении на подготовительных отделениях вузов. 

Отныне граждане могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз - обучаясь в школе. Второй раз - обучаясь на подготовительных отделениях. Третий раз - обучаясь по программам бакалавриата и специалитета. И, наконец, четвертый раз - обучаясь по программам магистратуры. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу.

Читайте также: Оснований для отсрочки от армии будет больше

Студентам дадут всего один шанс не служить в армии

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Темы армия Госдума отсрочка студенты призывники
Обсудить
Актуальная аналитика
Как отстоять права
Ранний уход на пенсию способствует прогрессу
Новости спорта
Как в мире тестостерон повышают
Недвижимость
Жилищное право: основные понятия и принципы
Новости Все >
Врачам запретят навязывать пациентам платные медицинские услуги
Чиновница получила премию в 52 оклада после квартала работы
Cоцсети обсуждают резонансное письмо учительницы Путину
Эксперты США подозревают Китай в завышении роста ВВП
Зеленский заявил о подготовке против него нескольких уголовных дел
Подмосковье опередило другие регионы по комфортности городской среды
Литва возлагает вину за оползни в Вильнюсе на СССР
Призывникам дали четыре отсрочки от армии
РПЦ разрешила служить священнику, погасившему ипотеку за счет пенсионерки
Игрок "Ромы" рухнул на газон после слов соперника. Видео самой смешной симуляции года
Читательский топ
Иначе арест или уничтожение: Россия ввела правила прохода Севморпути
В Кремле объяснили, почему из России не отправляют гуманитарную помощь в Донбасс
Кортеж Медведева удивил жителей Люксембурга
Поклонская начала публиковать компромат на депутатов Госдумы
Военные эксперты выявили уязвимость "Посейдона"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие

По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.

Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие
Иначе арест или уничтожение: Россия ввела правила прохода Севморпути
Россия
Иначе арест или уничтожение: Россия ввела правила прохода Севморпути
Православие
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Новости Украины
В Кремле объяснили, почему из России не отправляют гуманитарную помощь в Донбасс
Общество
Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада

Владимир Познер считает, что бедность россиян связана с отставанием России в производительности труда. Об этом телеведущий сообщил на своей странице в Instagram.

Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Власть
Кортеж Медведева удивил жителей Люксембурга
Новости Украины
Соцсети высмеяли фото Порошенко с пятилитровой бутылью

Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.

Соцсети высмеяли фото Порошенко с пятилитровой бутылью
Чиновница назвала питание школьников проблемой их родителей
Общество
Чиновница назвала питание школьников проблемой их родителей
Шоу-бизнес
Стилист и певец Зверев вышел на протест к Кремлю в короне
Новости Узбекистана
Президент Узбекистана потребовал от полицейских похудеть
Игорь Буккер Ранний уход на пенсию способствует прогрессу Игорь Буккер Любовь Степушова Хаос в Алжире будет страшнее хаоса в Ливии Любовь Степушова Соломон Соловьев Конкретика-смерть. Абстракция-жизнь - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
В Кремле объяснили, почему из России не отправляют гуманитарную помощь в Донбасс
По мнению НАТО, Россия готовится к полномасштабным боевым действиям
В Кремле объяснили, почему из России не отправляют гуманитарную помощь в Донбасс
Как на Западе: на Украине отменили школьные аттестаты
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Литва возлагает вину за оползни в Вильнюсе на СССР
В ДНР опровергли побег "ополченочки" на Украину
В Кремле объяснили, почему из России не отправляют гуманитарную помощь в Донбасс
Поклонская начала публиковать компромат на депутатов Госдумы
Как бюрократов приблизить к народу?
Иначе арест или уничтожение: Россия ввела правила прохода Севморпути
Призывникам дали четыре отсрочки от армии
Олигарх Коломойский рассказал об ожиданиях в случае победы Зеленского на выборах
В Кремле объяснили, почему из России не отправляют гуманитарную помощь в Донбасс
Украинские социологи поразились количеству эмигрантов по результатам проведенного ими опроса
Военные эксперты выявили уязвимость "Посейдона"
РПЦ разрешила служить священнику, погасившему ипотеку за счет пенсионерки
По мнению НАТО, Россия готовится к полномасштабным боевым действиям
Россия идет по пути США. Как свернуть?
Поклонская начала публиковать компромат на депутатов Госдумы
Как на Западе: на Украине отменили школьные аттестаты
История и современность Все >
Как боролся с коррупцией Петр I
Как боролся с коррупцией Петр I
Жанна Кальман - самый старый человек в мире
Жанна Кальман - самый старый человек в мире
Конгресс США опубликовал законопроект о запрете нарушения ДРСМД
Конгресс США опубликовал законопроект о запрете нарушения ДРСМД
Индия пригрозила Пакистану за атаки в Кашмире
Индия пригрозила Пакистану за атаки в Кашмире
По мнению НАТО, Россия готовится к полномасштабным боевым действиям
По мнению НАТО, Россия готовится к полномасштабным боевым действиям
В интернете появилось видео перехвата самолета-разведчика США российским истребителем
В интернете появилось видео перехвата самолета-разведчика США российским истребителем
В Бурятии прошли учения зенитчиков ВВО
В Бурятии прошли учения зенитчиков ВВО
Интервенция: зачем большевики пустили англичан в Мурманск
Интервенция: зачем большевики пустили англичан в Мурманск
Пролог конфликта на острове Даманском
Пролог конфликта на острове Даманском
Эксперты рассчитали неприемлемый ущерб для США и Японии
Эксперты рассчитали неприемлемый ущерб для США и Японии
Арест и штрафы: как россиян накажут за фейк-ньюс и оскорбление госсимволов
Арест и штрафы: как россиян накажут за фейк-ньюс и оскорбление госсимволов
Женское Все >
Флоксы – самые слабые, но самые желанные в саду!
Флоксы – самые слабые, но самые желанные в саду!
Влюбитесь в альпийский пион
Влюбитесь в альпийский пион
Размножаем розы необычными способами
Размножаем розы необычными способами
Если на участке много камней, сделайте японский сад
Если на участке много камней, сделайте японский сад
Кампанула - трогательное растение
Кампанула - трогательное растение
Какие продукты быстро снижают холестерин?
Какие продукты быстро снижают холестерин?
Министр здравоохранения снова оказала медпомощь пассажирке в самолете
Министр здравоохранения снова оказала медпомощь пассажирке в самолете
Самые желанные подарки на 8 марта
Самые желанные подарки на 8 марта
Женщины идут в здравоохранение и образование
Женщины идут в здравоохранение и образование
Русские звезды уже устроили 8 марта
Русские звезды уже устроили 8 марта
Как отметить 8 марта
Как отметить 8 марта
Женщины с детьми стремятся купить квартиру
Женщины с детьми стремятся купить квартиру
С возрастом человек становится позитивнее
С возрастом человек становится позитивнее
Масло Гхи поможет сделать красивых детей
Масло Гхи поможет сделать красивых детей
Мужское Все >
Изысканные блюда из обычного леща
Изысканные блюда из обычного леща
Матвиенко придумала, как проверять эффективность власти
Матвиенко придумала, как проверять эффективность власти
Индустриальный стиль в интерьере и его особенности. Часть 1
Индустриальный стиль в интерьере и его особенности. Часть 1
Дизайн интерьера для воздушных знаков Зодиака: Близнецы, Весы, Водолей
Дизайн интерьера для воздушных знаков Зодиака: Близнецы, Весы, Водолей
Как быстро навести порядок в квартире? Часть 2
Как быстро навести порядок в квартире? Часть 2
Подготовка к ремонту: что нужно знать
Подготовка к ремонту: что нужно знать
12 способов улучшить энергетику вашего дома
12 способов улучшить энергетику вашего дома
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Интересы
РПЦ разрешила служить священнику, погасившему ипотеку за счет пенсионерки
РПЦ разрешила служить священнику, погасившему ипотеку за счет пенсионерки
Святой Николай - из страны самураев
Святой Николай - из страны самураев
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее
Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее
Пудель: история породы, характер и уход
Пудель: история породы, характер и уход
Породы кошек, которые любят собак
Породы кошек, которые любят собак
Как из обезьяны хотели сделать человека
Как из обезьяны хотели сделать человека
Почему ураганы носят женские имена
Почему ураганы носят женские имена
Интересные факты о кроссвордах и их составителях
Интересные факты о кроссвордах и их составителях
В желудке китайской девочки обнаружили 1,5 кг волос
В желудке китайской девочки обнаружили 1,5 кг волос
Смекалка рыбаков и удочка спасли их от смерти
Смекалка рыбаков и удочка спасли их от смерти
По данным Росстата, валидол дорожал быстрее других лекарств
По данным Росстата, валидол дорожал быстрее других лекарств
Грачи, скворцы и ласточки, прилетевшие 7 марта, предскажут скорую весну
Грачи, скворцы и ласточки, прилетевшие 7 марта, предскажут скорую весну
Без сахара и углеводов нельзя быть здоровым
Без сахара и углеводов нельзя быть здоровым
Прибалтика
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает

В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащ﻿итник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.

Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Евросоюз
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Южная Америка
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Южная Америка
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Венесуэльцы решили защищать социализм
Южная Америка
Венесуэльцы решили защищать социализм
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ