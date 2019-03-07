Призывникам дали четыре отсрочки от армии

Госдума РФ по втором чтении приняла законопроект, предусматривающий дополнительную отсрочку от призыва на военную службу для граждан, обучающихся на подготовительных отделениях, об этом сообщает "Российская газета". Поправки также позволяют юношам проходить непрерывное обучение независимо от даты достижения ими призывного возраста.

Принятые депутатами нововведения создают равные условия при получении высшего образования для граждан, достигших призывного возраста во время школьного обучения. До этого такие молодые люди использовали первую отсрочку еще в школе, из-за чего оказывались в неравных условиях со сверстниками, ставшими совершеннолетними после окончания школы.

"Законопроект уравнивает студентов в правах на отсрочку от военной службы", - сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин. Призывникам также была предоставлена дополнительная отсрочка при обучении на подготовительных отделениях вузов.

Отныне граждане могут воспользоваться четырьмя отсрочками от призыва на военную службу. Первый раз - обучаясь в школе. Второй раз - обучаясь на подготовительных отделениях. Третий раз - обучаясь по программам бакалавриата и специалитета. И, наконец, четвертый раз - обучаясь по программам магистратуры.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что учащиеся вузов будут получать военную специальность, не проходя срочную службу.

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