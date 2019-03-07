Закон об оскорблении госсимволов принят Думой.

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об оскорблении государственных символов, а также человеческого достоинства и нравственности.
Документ включает дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым за распространение оскорбляющей информации предусмотрены штрафы от 30 тысяч рублей.
В соответствии с новым законом, прокуратура будет требовать от Роскомнадзора удалять такую информацию. А если владелец ресурса не выполнит предписание ведомства, то на доступ к нему будет наложена блокировка.
За повторное нарушение закона сумма штрафа возрастает до 200 тысяч рублей, а начиная с третьего установленного факта подобных действий — до 300 тысяч. Также за неоднократные оскорбления государства правоохранительные органы могут арестовать виновного на срок до 15 суток.
Документ подготовил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишиас. Комментируя данную инициативу, президент России Владимир Путин напомнил, что подобные нормы действуют во многих странах.
Как сообщала "Правда.Ру", в первом чтении данный законопроект парламент рассмотрел и одобрил в начале января.
Источник фото: government. ru
Читайте также
Дума приняла законопроект Путина против "воров в законе"
Госдума заставит граждан понимать все правильно
Цитаты и заявления: как чиновники издевались над народом в 2018-м
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Всемирный Банк и Большая Семерка призвали официальный Киев активизировать усилия по борьбе с коррупцией.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.