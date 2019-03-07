Закон об оскорблении госсимволов принят Думой

Государственная дума приняла в третьем чтении законопроект об оскорблении государственных символов, а также человеческого достоинства и нравственности.

Документ включает дополнения в Кодекс об административных правонарушениях, согласно которым за распространение оскорбляющей информации предусмотрены штрафы от 30 тысяч рублей.

В соответствии с новым законом, прокуратура будет требовать от Роскомнадзора удалять такую информацию. А если владелец ресурса не выполнит предписание ведомства, то на доступ к нему будет наложена блокировка.

За повторное нарушение закона сумма штрафа возрастает до 200 тысяч рублей, а начиная с третьего установленного факта подобных действий — до 300 тысяч. Также за неоднократные оскорбления государства правоохранительные органы могут арестовать виновного на срок до 15 суток.

Документ подготовил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишиас. Комментируя данную инициативу, президент России Владимир Путин напомнил, что подобные нормы действуют во многих странах.

Как сообщала "Правда.Ру", в первом чтении данный законопроект парламент рассмотрел и одобрил в начале января.

Источник фото: government. ru

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