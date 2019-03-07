Хинштейн предложил наделить полицию правом предостерегать от преступлений

Заместитель председателя Государственной Думы России по вопросам безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн предложил наделить полицейских правом выносить предостережение, обязательное для исполнения. Об этом сообщает новостное агентство ТАСС.

"Есть заповедь "Не укради". Тебе сказали во время проповеди: "не укради", но ты пошел и украл - тогда грозит статья 158 Уголовного кодекса. А если не украл, то значит, что проповедь подействовала", - сказал депутат.

По мнению политика, предостережение позволит предотвратить возможное преступление. Но, если человек все же совершит преступление после полученного предостережения, то он будет привлечен к ответственности за совершенное противоправное деяние.

Накануне Министерство внутренних дел РФ предложило внести поправки в действующий закон "О полиции". В ведомстве считают необходимым разрешить сотрудникам полиции проводить личный досмотр граждан в случае, если полицейских подозревает остановленного им человека в совершении кражи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что МВД России разработало инструкции, в которых указаны способы борьбы с гражданскими беспилотными летательными аппаратами. Сбивать их полицейские будут также с помощью специально обученных для этой цели орлов.

На фото: депутат Государственной Думы Александр Хинштейн

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