Поклонская начала публиковать компромат на депутатов Госдумы

Депутат Госдумы Наталья Поклонская приступила к публикации компромата на своих коллег, собранного ей за время руководства комиссией по этике и контролю за доходами членов парламента.
В книге "Крымская весна: до и после", выход которой приурочен к 5-летию воссоединения Крыма с Россией, Поклонская рассказывает не только о своей деятельности на посту прокурора республики, но и о последующей работе в Думе. Молодой депутат была сильно удивлена, когда к ней стали поступать материалы, не делающие чести представителям законодательной власти.
"Первый материал касался возможной аффилированной связи депутата с жилищно-коммунальными организациями, завысившими, по данным предварительного следствия, тарифы для населения на общую сумму более 1,5 миллиарда рублей", — пишет автор в предисловии к книге.
"А у одного из коллег по странному стечению обстоятельств фирма мамы получила более одного миллиарда рублей бюджетных средств в той же сфере деятельности, в которой осуществляет законодательное регулирование возглавляемый им комитет Государственной думы", — отмечает Поклонская.
Еще одна неприглядная история, о которой стало известно экс-прокурору, касается депутатов, которые входят в органы управления зарубежных компаний, вопреки законодательному запрету.
Презентация книги должна была пройти в Москве 5 марта, но была отменена. Автор объясняет это болезнью одного из членов команды, готовившей издание. Следующая встреча с читателями анонсирована на 10 марта, местом ее проведения выбрали дворец Николая II в Ливадии.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Наталья Поклонская снялась в художественном фильме "Ополченочка".
Источник фото: официальная страница Натальи Поклонской "ВКонтакте"
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