Кортеж Медведева удивил жителей Люксембурга

Вереница автомобилей, сопровождающих премьер-министра Дмитрия Медведева во время его визита в Люксембург, удивила жителей столицы герцогства. Блогер Рустэм Адагамов, ссылаясь проживающего в городе знакомого, сообщает, что полиция перекрыла целый район для обеспечения безопасности главы российского правительства на время его ужина.

"Местные все в шоке, никогда такого не видели", — пишет блогер.

Медведев прибыл в Люксембург не один. Его сопровождают вице-премьеры Константин Чуйченко и Татьяна Голикова, руководители министерств и ведомств и губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

За время визита глава российского правительства успел осмотреть достопримечательности города вместе с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем, возложить цветы к Национальному монументу Солидарности, встретиться с главой парламента Фернаном Этженом и Великим Герцогом Люксембургским Анри.

В рамках визита запланировано подписание соглашений между странами по вопросам сотрудничества в области экономики, культуры и в гуманитарной сфере.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Дмитрий Медведев заверил жителей Люксембурга, что российские гиперзвуковые комплексы не угрожают их безопасности.

Источник фото: Пресс-служба Правительства РФ

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