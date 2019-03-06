Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Кортеж Медведева удивил жителей Люксембурга

Политика » Власть

Вереница автомобилей, сопровождающих премьер-министра Дмитрия Медведева во время его визита в Люксембург, удивила жителей столицы герцогства. Блогер Рустэм Адагамов, ссылаясь проживающего в городе знакомого, сообщает, что полиция перекрыла целый район для обеспечения безопасности главы российского правительства на время его ужина.

Кортеж Медведева удивил жителей Люксембурга.

"Местные все в шоке, никогда такого не видели", — пишет блогер.

Медведев прибыл в Люксембург не один. Его сопровождают вице-премьеры Константин Чуйченко и Татьяна Голикова, руководители министерств и ведомств и губернатор Тамбовской области Александр Никитин.

За время визита глава российского правительства успел осмотреть достопримечательности города вместе с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем, возложить цветы к Национальному монументу Солидарности, встретиться с главой парламента Фернаном Этженом и Великим Герцогом Люксембургским Анри.

В рамках визита запланировано подписание соглашений между странами по вопросам сотрудничества в области экономики, культуры и в гуманитарной сфере.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Дмитрий Медведев заверил жителей Люксембурга, что российские гиперзвуковые комплексы не угрожают их безопасности.

Источник фото: Пресс-служба Правительства РФ

Читайте также

Померялись авто? Как отозвались СМИ о машинах Путина и Трампа

Кремль: Путин и Медведев стараются не покидать Россию одновременно

Медведев хотел, но не добавил оптимизма в массы

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...

Обсудить
Актуальная аналитика
Новости спорта
Как быстро вернуться к тренировкам после перерыва
Российское кино
Давид Шнейдеров: запрет иной культуры - катастрофическая глупость
Недвижимость
Зона ответственности: ремонт фундамента в доме
Новости Все >
В НАТО рассказали о планах США по укреплению оборонного потенциала Украины
Кортеж Медведева удивил жителей Люксембурга
Латвийских националистов встревожило празднование Масленицы
Полиция Петербурга рассказала о росте жалоб на аниматоров в костюмах животных
Путин сообщил о разоблачении почти 600 сотрудников иностранных спецслужб в 2018 году
Посол КНР в России: США стремятся блокировать развитие Китая и РФ
Военные США называют С-400 в Турции "угрозой" для F-35
В Кремле объяснили, почему из России не отправляют гуманитарную помощь в Донбасс
Глава комитета Госдумы призвала лечить геев
Рэпер ST1M и Алиса Вокс записали песню о российском футболе на мотив саунд-трека из "Полицейского с Рублевки". Видео
Читательский топ
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Иначе арест или уничтожение: Россия ввела правила прохода Севморпути
Катастрофа истребителя Миг-29 вызвала дебаты в Польше
Ртутные ножи - правда или вымысел?
Американцы раскрыли "секрет" "Посейдона"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Военные новости
Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие

По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.

Россия обнаружила у Америки запрещенное супермощное орудие
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Православие
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Военные новости
Командир женского танкового экипажа ЛНР перешла на сторону ВСУ
Газ
Транзит газа через Украину сохранится еще два года - мнение
Новости Украины
Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией

Всемирный Банк и Большая Семерка призвали официальный Киев активизировать усилия по борьбе с коррупцией.

Страны Запада обвинили Украину в отказе от борьбы с коррупцией
Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада
Общество
Познер объяснил бедность россиян отставанием на 40 лет от Запада
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Общество
В Совфеде предложили вернуть вытрезвители и сделать их платными
Новости Украины
Соцсети высмеяли фото Порошенко с пятилитровой бутылью

Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.

Соцсети высмеяли фото Порошенко с пятилитровой бутылью
Стилист и певец Зверев вышел на протест к Кремлю в короне
Общество
Стилист и певец Зверев вышел на протест к Кремлю в короне
Новости Узбекистана
Президент Узбекистана потребовал от полицейских похудеть
Новости полиции и криминала
Задержавшим пьяного Емельяненко полицейским грозит увольнение
Игорь Буккер Эволюционная медицина подправила облик неандертальца Игорь Буккер Любовь Степушова Пролет В-52 заставил Филиппины усомниться в договоре с США Любовь Степушова Соломон Соловьев Самые обаятельные и привлекательные - Гороскоп дня Соломон Соловьев
Комментарии
Латвийских националистов встревожило празднование Масленицы
Полиция Петербурга рассказала о росте жалоб на аниматоров в костюмах животных
Путин сообщил о разоблачении почти 600 сотрудников иностранных спецслужб в 2018 году
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
Чиновница назвала питание школьников проблемой их родителей
Чиновница назвала питание школьников проблемой их родителей
Чиновница назвала питание школьников проблемой их родителей
Европейский детсад призвал не наряжать детей индейцами
Посол Украины в Вене назвал Киев "истоком Европы"
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
Посол Украины в Вене назвал Киев "истоком Европы"
Глава Совфеда предложила измерять счастье россиян от решений правительства
Москвичка продала новорожденную дочь за один миллион рублей
В Совфеде предложили вернуть вытрезвители и сделать их платными
В Совфеде предложили вернуть вытрезвители и сделать их платными
Госпрограмма развития Крыма подорожает еще на 50 миллиардов рублей
Госпрограмма развития Крыма подорожает еще на 50 миллиардов рублей
Госпрограмма развития Крыма подорожает еще на 50 миллиардов рублей
Иначе арест или уничтожение: Россия ввела правила прохода Севморпути
Стилист и певец Зверев вышел на протест к Кремлю в короне
История и современность Все >
Жанна Кальман - самый старый человек в мире
Жанна Кальман - самый старый человек в мире
Алена Полынь о будущем России
Алена Полынь о будущем России
Путин сообщил о разоблачении почти 600 сотрудников иностранных спецслужб в 2018 году
Путин сообщил о разоблачении почти 600 сотрудников иностранных спецслужб в 2018 году
Ту-160 против В-1
Ту-160 против В-1
Военные США называют С-400 в Турции "угрозой" для F-35
Военные США называют С-400 в Турции "угрозой" для F-35
Пролет В-52 заставил Филиппины усомниться в договоре с США
Пролет В-52 заставил Филиппины усомниться в договоре с США
Россия и Сирия обвиняют США в удерживании беженцев в лагере "Рукбан"
Россия и Сирия обвиняют США в удерживании беженцев в лагере "Рукбан"
Арабы против Запада: шанс, которым не воспользовался СССР
Арабы против Запада: шанс, которым не воспользовался СССР
Почему Николай II не смог уехать за границу после революции
Почему Николай II не смог уехать за границу после революции
Для огромного кортежа Медведева перекрыли центр Люксембурга
Для огромного кортежа Медведева перекрыли центр Люксембурга
Социологи оценили готовность россиян к массовому протесту
Социологи оценили готовность россиян к массовому протесту
Женское Все >
Если на участке много камней, сделайте японский сад
Если на участке много камней, сделайте японский сад
Кампанула - трогательное растение
Кампанула - трогательное растение
Секрет получения роскошного цветка: 12 необычных подкормок
Секрет получения роскошного цветка: 12 необычных подкормок
Кустарник, который цветет "снежками"
Кустарник, который цветет "снежками"
Как задобрить домового
Как задобрить домового
Актинический кератоз: симптомы, диагностика и лечение
Актинический кератоз: симптомы, диагностика и лечение
Психологи: с возрастом люди становятся позитивнее
Психологи: с возрастом люди становятся позитивнее
Сергей Зверев бунтует напротив Кремля в короне
Сергей Зверев бунтует напротив Кремля в короне
Итоги недели моды в Париже
Итоги недели моды в Париже
Zara вновь "хиппует"
Zara вновь "хиппует"
Как набрать вес
Как набрать вес
Российский автопром выпустил специальные машины для звезд
Российский автопром выпустил специальные машины для звезд
Симптомы и помощь при низком давлении
Симптомы и помощь при низком давлении
Мужчины и женщины счастливы по отдельности
Мужчины и женщины счастливы по отдельности
Мужское Все >
Первая рыбалка со спиннингом: снасти и приманка
Первая рыбалка со спиннингом: снасти и приманка
СМИ: Жители Владивостока любят попонтоваться
СМИ: Жители Владивостока любят попонтоваться
Вещи, от которых нужно избавиться хозяйкам уже завтра
Вещи, от которых нужно избавиться хозяйкам уже завтра
Дизайн интерьера для земных знаков Зодиака: Телец, Дева и Козерог
Дизайн интерьера для земных знаков Зодиака: Телец, Дева и Козерог
Как быстро навести порядок в квартире? Часть 1
Как быстро навести порядок в квартире? Часть 1
Поп-арт: история и отличительные черты стиля. Часть 1
Поп-арт: история и отличительные черты стиля. Часть 1
Ниши - необычный дизайнерский ход в оформлении интерьера
Ниши - необычный дизайнерский ход в оформлении интерьера
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Этап Кубка мира по горнолыжному спорту возвращается на трассы "Розы Хутор"
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Пять упражнений, способных сделать вас быстрее
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Точка зрения
Эксперт: в чем главная ошибка России в Эстонии
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Точка зрения
Украина, Белоруссия и Казахстан в НАТО - это уже не угроза России
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Точка зрения
Давид Шнейдеров: русский патриотизм - это версия украинского национализма
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Точка зрения
Бедность в России: что это такое и как с ней бороться
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Точка зрения
Мюнхенская конференция разочаровала русофобов
Интересы
Пепельная среда - врата покаяния
Пепельная среда - врата покаяния
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Канун Великого поста: покаяние без посредников
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Фараонова собака: история породы, характер и уход
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Верность навсегда: в Татарстане появился свой "Хатико"
Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее
Тест на скорость: кто из кошек всех быстрее
Пудель: история породы, характер и уход
Пудель: история породы, характер и уход
Породы кошек, которые любят собак
Породы кошек, которые любят собак
Почему ураганы носят женские имена
Почему ураганы носят женские имена
Заботишься об экологии? Начни с выбора телефона
Заботишься об экологии? Начни с выбора телефона
Приметы ножах в доме - одна страшнее другой
Приметы ножах в доме - одна страшнее другой
Почему Россия может первой запустить искусственный интеллект
Почему Россия может первой запустить искусственный интеллект
Необычное двойное НЛО засняли на видео в США ВИДЕО
Необычное двойное НЛО засняли на видео в США ВИДЕО
Внук Жака-Ив Кусто продолжает дело своего знаменитого деда
Внук Жака-Ив Кусто продолжает дело своего знаменитого деда
Гостиница на колесах
Гостиница на колесах
Ряд бытовых товаров опасен для здоровья мужчин
Ряд бытовых товаров опасен для здоровья мужчин
Прибалтика
Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает

В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащ﻿итник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.

Выборы в Эстонии: шило на мыло, но национализм крепчает
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Евросоюз
София захотела прагматичных отношений с Москвой
Москва может усомниться в выборах на Украине
Новости Украины
Москва может усомниться в выборах на Украине
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Южная Америка
Аргентинский турист сравнил жизнь в Каракасе и Буэнос-Айресе
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Южная Америка
Венесуэла: чем вызвано двойное вето России и Китая в СБ ООН?
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Новости Украины
Порошенко предали соратники, перебежав к Зеленскому
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Южная Америка
Бразилию еще можно убедить начать войну с Венесуэлой
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Новости Белоруссии
Белорусский эксперт: "Россия ставит телегу вперед лошади"
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Дальний Восток
Кто выиграет в дуэли Трамп-Ким?
Венесуэльцы решили защищать социализм
Южная Америка
Венесуэльцы решили защищать социализм
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ