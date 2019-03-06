Кортеж Медведева удивил жителей Люксембурга.

Вереница автомобилей, сопровождающих премьер-министра Дмитрия Медведева во время его визита в Люксембург, удивила жителей столицы герцогства. Блогер Рустэм Адагамов, ссылаясь проживающего в городе знакомого, сообщает, что полиция перекрыла целый район для обеспечения безопасности главы российского правительства на время его ужина.
"Местные все в шоке, никогда такого не видели", — пишет блогер.
Медведев прибыл в Люксембург не один. Его сопровождают вице-премьеры Константин Чуйченко и Татьяна Голикова, руководители министерств и ведомств и губернатор Тамбовской области Александр Никитин.
За время визита глава российского правительства успел осмотреть достопримечательности города вместе с люксембургским коллегой Ксавье Беттелем, возложить цветы к Национальному монументу Солидарности, встретиться с главой парламента Фернаном Этженом и Великим Герцогом Люксембургским Анри.
В рамках визита запланировано подписание соглашений между странами по вопросам сотрудничества в области экономики, культуры и в гуманитарной сфере.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Дмитрий Медведев заверил жителей Люксембурга, что российские гиперзвуковые комплексы не угрожают их безопасности.
Источник фото: Пресс-служба Правительства РФ
Читайте также
Померялись авто? Как отозвались СМИ о машинах Путина и Трампа
Кремль: Путин и Медведев стараются не покидать Россию одновременно
Медведев хотел, но не добавил оптимизма в массы
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
По имеющейся информации, на вооружении у США на данный момент имеется оружие, которое запрещено ДРСМД.
Всемирный Банк и Большая Семерка призвали официальный Киев активизировать усилия по борьбе с коррупцией.
Пользователи сети Интернет, увидев фотографию, тут же начали соревноваться в остроумии.
В Эстонии проживает около 30 процентов русскоговорящих, 12 процентов могут голосовать. Но не нашлось лидеров, за которых им можно было бы голосовать, которые стали бы защищать их интересы. Об этом "Правде.Ру" рассказал правозащитник, эксперт по Прибалтике Дмитрий Линтер.