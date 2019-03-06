Глава Совфеда предложила измерять счастье россиян от решений правительства.

Спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко предложила проверять все решения правительства с точки зрения реального улучшения жизни людей. Она считает необходимым проводить экспертизу, чтобы определить, будут ли граждане "более счастливы" в результате решения каждого из министерств.
Матвиенко полагает, что России стоит взять пример с Арабских Эмиратов, где существует специальное министерство счастья и благосостояния. Об этом глава Совета федерации заявила в ходе встречи с участницами конкурса "Лидеры России". Ведомство должно оценивать, как меняется индекс счастья в стране в связи с теми или иными инициативами органов власти.
Сделать россиян счастливее, по мнению спикера, может, в частности, изменение политики федеральных телеканалов. Она назвала "унизительным" и "некрасивым" присутствие в эфирной сетке вещания ток-шок "о незаконнорожденных детях, о генетических экспертизах" и предложила заменить их программами об истории успеха.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Валентина Матвиенко пригрозила наказанием сенаторам, которые прогуливают заседания верхней палаты парламента.
Источник фото: government.ru
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