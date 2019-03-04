Путин потребовал наказать коллекторов и "ростовщические микрозаймы"

Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин потребовал наказать коллекторов и нелегальных кредиторов.

Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе рабочей встречи с главой Центрального банка РФ Эльвирой Набиуллиной.

Так, Владимир Путин потребовал от Эльвиры Набиуллиной совместно с Генпрокуратурой РФ разработать комплекс действенных мер, что наведут порядок на рынке микрокредитования.

Примечательно, что президент Российской Федерации указал на то, будто Центральный банк страны не хочет заниматься подобными вещами. Эльвира Набиуллина же в ответ заявила, что ее ведомство якобы активно борется с "ростовщичеством" — так, по ее словам, за последние пять лет в стране количество фирм на рынке микрокредитования уменьшилось в несколько раз.

Совместно с Генпрокуратурой РФ, пообещала главе государства Набиуллина, Центробанк займется нелегальными кредиторами, которые "кошмарят" граждан страны.

Отметим, что в ходе рабочей встречи Владимир Путин также обсудил с Эльвирой Набиуллиной состояние банковской системы в России, ситуацию с ипотечными кредитами в стране и вероятность инфляции.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жительницу столицы незаконно выселили из квартиры. Все, пишут средства массовой информации из Москвы, из-за долгового рабства, в которое попало москвичка.

Фото: kremlin. ru.

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