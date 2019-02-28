Судьи хотят наказывать за "скандализацию суда".

Глава совета судей Виктор Момотов предложил в законодательном порядке ввести ответственность за "скандализацию" судебных процессов. По мнению Момотова, широкий общественный резонанс, возникающих вокруг некоторых дел, часто становится инструментом давления на правосудие.
— В Российской Федерации ответственность за "скандализацию правосудия" отсутствует, в результате чего судьи, скованные этическими нормами, оказываются практически беззащитными перед лицом лжи, распространяемой недобросовестными средствами массовой информации, — отметил председатель совета.
Момотов обратил внимание на наличие такой нормы в законодательстве ряда западный стран. Так, во Франции обвиняемому по этой статье грозит лишение свободы сроком до 6 месяцев, а в Англии — до одного месяца.
За основу для разработки юридического понятия "скандализация суда" глава совета судей предложил взять норму англосаксонского права, где говорится о "беспорядочной и необоснованной критике", рассчитанной на то, чтобы "поставить судью в состояние презрения или чтобы принизить его авторитет, повлиять на его решение".
Ранее "Правда.Ру" сообщала об инициативе установить в России профессионального праздника — Дня судьи.
Источник фото: pixabay.com
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