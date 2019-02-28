В управделами президента объяснили закупку отечественных сигарет на 19 миллионов

Закупка отечественных сигарет на 19 миллионов рублей торговым домом "Кремлевский" является частью обычной коммерческой деятельности. Сигареты будут реализованы в торговых сетях различных городов России. Об этом в интервью "Интерфаксу" рассказала официальный представитель управления делами президента РФ Елена Крылова.

"Это поставка для сети супермаркетов в нескольких городах в рамках обычной коммерческой деятельности. Разрешения есть. Бюджетные деньги в закупке в не используются", - добавила она.

Напомним, что накануне на сайте государственных закупок был обнаружен крупный заказ на приобретение 360 тысяч сигарет отечественного производства торговым домом "Кремлевский", который входит в управление делами президента России. Стоимость заказа составила 19 миллионов рублей.

Как сообщали СМИ, поставщиком сигарет стала Калужская табачная фабрика. Сигареты будут направлены в Московскую область, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Казань. Отмечается, что стоимость одной единицы продукции приблизительно равняется 52 рублям.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что дочернее предприятие российской транснациональной корпорации "Газпром" компания "Газпром трансгаз Сургут" планирует приобрести 40 элитных канцтоваров почти на полмиллиона рублей.

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