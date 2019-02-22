"Народное" послание Путина смотрело лишь 5,9% москвичей

Несмотря на то, что сразу 5 телеканалов транслировали 20 февраля очередное Послание Владимира Путина Федеральному собранию, смотрело его намного меньше телезрителей, чем предыдущие большие выступления президента.
По данным исследовательской компании Mediascope, которые опубликовал "Коммерсант", в Москве трансляция Послания заинтересовала 0,87 миллионов человек, или 5,9% жителей. Многие москвичи не имели возможности смотреть трансляцию, потому что она происходила в рабочее время. Но даже из тех, кто в этот момент находился у телеэкрана, послание предпочли другим передачам 39% аудитории.
Декабрьская конференция Владимира Путина собрала вдвое больше зрителей — ее по телевизору смотрели 11,3% москвичей. А прошлогоднее послание заинтересовало 7,3% жителей столицы.
Социологи напоминают, что самым популярным за всю историю президентских посланий было его выступление в декабре 2014 года, а сейчас его зрительский рейтинг вернулся к "докрымским" показателям.
Ключевой темой президентского послания — 2019 стала социальная политика государства. Владимир Путин анонсировал увеличение социальных доплат к пенсиям, которое должно произойти уже в этом году, причем, "задним числом" — то есть будут пересчитаны и выплаты за январь и февраль. Кроме того, президент поручил правительству обеспечить рост зарплат бюджетников не ниже реального уровня инфляции и значительно усилить социальную поддержку беднейших домохозяйств.
Как сообщала "Правда.Ру", объявленные Владимиром Путиным меры должны уже в текущем году обеспечить резкое повышение уровня жизни россиян.
Источник фото: kremlin. ru
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