Госдума приняла законопроект Путина против "воров в законе"

Парламентарии в первом чтении одобрили поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы за "занятие высшего положения в преступной иерархии", предложенные президентом страны Владимиром Путиным, сообщается на сайте Государственной Думы РФ.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект позволит привлекать к уголовной ответственности главарей преступных сообществ, которые в настоящее время уходят от правосудия.
Спикер также указал и на ряд других дополнительных мер, направленных на усиление ответственности для рядовых участников преступных организаций. Меры предполагают увеличение штрафов и сроков лишения свободы, а также исключают возможность применения условного осуждения.
Напомним, что 14 февраля президент России вынес на рассмотрение депутатов Госдумы законопроект, касающихся ужесточения уголовной ответственности "за занятие высшего положения в преступной иерархии".
Предложенные Владимиром Путиным поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальные кодексы предполагают наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет или штраф до 5 миллионов рублей за руководство преступными сообществами.
Отмечалось, что лидеры преступных организаций представляют наибольшую общественную опасность, поскольку "координируют преступные действия, создают устойчивые преступные связи, занимаются разделом сфер преступного влияния и доходов, руководят преступными действиями". Однако высокое положение в преступном мире, зачастую позволяет им избегать уголовной ответственности, говорилось в пояснительной записке к документу.
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