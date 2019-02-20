В МИД РФ отказались признать предвоенное состояние между Россией и США

В Министерстве иностранных дел Российской Федерации отказались признавать предвоенное состояние между Россией и Соединенными Штатами Америки.
Так, заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что тревожные моменты в отношениях Москвы и Вашингтона существуют, но, однако, назвать существующее положение дел предвоенным состоянием было бы неправильно.
"Мы не в предвоенном состоянии", — подчеркнул замглавы МИД РФ в интервью средствам массовой информации.
Примечательно, что, несмотря на свою уверенность, Сергей Рябков не отрицает ведущейся сегодня психологической войны Соединенных Штатов Америки в отношении Российской Федерации. Такая война, посетовал Рябков, "раздвигает границы допустимого". У целого пласта американского общества, указал замглавы Министерства иностранных дел РФ, понятия том, что позволительно, а что нет, сегодня другие, нежели раньше.
Несмотря на то, что Москва отрицает предвоенное состояние между двумя сверхдержавами, средства массовой информации и общественность часто рассуждают о вероятности открытой военной конфронтации между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки.
Так, например, ранее "Правда.Ру" писала о том, что американское аналитическое издание The National Interest взяло на себя ответственность спрогнозировать ход неядерной войны между Россией и Соединенными Штатами Америки вкупе со странами Североатлантического альянса. Примечательно, что военные эксперты считают, будто РФ войну Западу проиграет.
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