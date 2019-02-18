Лимузины "Кортеж" для высших чиновников будут собирать в ОАЭ

Лимузины проекта "Кортеж", созданные для перевозки первых лиц Российской Федерации, будут собираться в Объединенных Арабских Эмиратах.

Сегодня, согласно предоставленным средствами массовой информации данным, такое соглашение подписали Министерство промышленности и торговли РФ и эмиратская компания Tawazun. Собираться лимузины проекта "Кортеж" будут под брендом Aurus.

Известно, что, согласно подписанному соглашению, эмиратская компания Tawazun вложит в производство лимузинов порядка ста миллионов евро.

Напомним, что проект "Кортеж" реализуется в Российской Федерации с 2013 года. На автомобили для первых лиц государства, отметим, было выделено свыше 12 миллиардов рублей. Действующий президент Российской Федерации Владимир Путин, что примечательно, использовал такой лимузин на церемонии своей инаугурации в мае прошлого года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новый мотоцикл для сопровождения первых лиц Российской Федерации получит советское имя. Так, на рынок новое транспортное средство выйдет под знакомым миллионам россиян названием "Иж".

Также "Правда.Ру" писала о том, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп потребовал личный лимузин и несколько автомобилей сопровождения для того, чтобы преодолеть расстояние в 250 метров.

Фото: facebook. com/AurusRussia

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