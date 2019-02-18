Минстрой: горячую воду перестанут отключать на две недели

Заместитель главы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Андрей Чибис рассказал общественности о намерении ведомства резко сократить сроки отключения горячей воды.
Так, заявил в интервью средствам массовой информации Андрей Чибис, специалисты Минстроя в данный момент разрабатывают особые технологии, что позволят сократить сроки отключения горячей воды. По словам главы ведомства, сокращение этих сроков выгодно всем — как самим коммунальным службам, так и рядовым россиянам. Работники коммунальных служб, поясняет Андрей Чибис, за этот период не получают зарплату, а гражданам страны просто-напросто некомфортно.
Замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации отметил, что новые разработки ведомство уже протестировало сразу в нескольких мегаполисах страны. Андрей Чибис в интервью средствам массовой информации похвастался, что не потребовавшие миллиардных вложений изменения прошли успешно.
Отметим, что ранее Андрей Чибис говорил о сокращении срока отключения горячей воды с двух недель до трех суток.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что жителям Киева прислали счета за горячую воду, которой не было почти полгода.
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