МИД сообщил причину смерти дипломата в туалете ведомства

Сотрудник МИД, тело которого обнаружили в здании министерства на Смоленской площади Москвы утром 14 февраля, по предварительным данным скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Окончательная версия причины смерти будет названа после проведения медицинской экспертизы.

"Комсомольская правда", ссылаясь на одного из сотрудников ведомства, называет имя покойного — Олег Кривцов. Он работал старшим советником в департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружением, ему было 68 лет.

Тело мужчины обнаружила уборщица в туалете на 19 этаже здания.

"Советуем публике не спекулировать на этом печальном происшествии и уж тем более не плодить всевозможные "спекулятивные гипотезы", которые лишь причиняют излишнюю боль родным покойного", — цитирует издание слова своего источника.

Смерть на рабочем месте — не редкость в российском дипломатическом корпусе. Так, в августе прошлого года "Правда.Ру" сообщала, что в своей резиденции в Лиссабоне скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус, а в феврале 2017 года в Нью-Йорке умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.

Источник фото: pixabay.com

Читайте также

Российский дипломат выбросился из окна

Трагедия в Никарагуа: погиб российский дипломат

МИД подтвердил казнь российских дипломатов