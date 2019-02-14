МИД сообщил причину смерти дипломата в туалете ведомства.

Сотрудник МИД, тело которого обнаружили в здании министерства на Смоленской площади Москвы утром 14 февраля, по предварительным данным скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности. Окончательная версия причины смерти будет названа после проведения медицинской экспертизы.
"Комсомольская правда", ссылаясь на одного из сотрудников ведомства, называет имя покойного — Олег Кривцов. Он работал старшим советником в департаменте по вопросам нераспространения и контроля над вооружением, ему было 68 лет.
Тело мужчины обнаружила уборщица в туалете на 19 этаже здания.
"Советуем публике не спекулировать на этом печальном происшествии и уж тем более не плодить всевозможные "спекулятивные гипотезы", которые лишь причиняют излишнюю боль родным покойного", — цитирует издание слова своего источника.
Смерть на рабочем месте — не редкость в российском дипломатическом корпусе. Так, в августе прошлого года "Правда.Ру" сообщала, что в своей резиденции в Лиссабоне скончался чрезвычайный и полномочный посол России в Португалии Олег Белоус, а в феврале 2017 года в Нью-Йорке умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.
Источник фото: pixabay.com
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