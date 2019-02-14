Путин внёс законопроект об арестах «воров в законе»

Владимир Путин вынес на рассмотрение депутатов Государственный Думы РФ поправки в Уголовный кодекс, касающиеся ужесточения ответственности за "занятие высшего положения в преступной иерархии", сообщается на сайте Госдумы.
Предложенная президентом страны новая уголовная статья о "Занятии высшего положения в преступной иерархии" предполагает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет или штраф до 5 миллионов рублей.
В пояснительной записке к проекту закона говорится о том, что лидеры преступных организаций представляют наибольшую общественную опасность, поскольку "координируют преступные действия, создают устойчивые преступные связи, занимаются разделом сфер преступного влияния и доходов, руководят преступными действиями". Однако высокое положение в преступном мире, позволяет им уходить от уголовной ответственности, сказано в документе.
Отдельные поправки касаются статьи за организацию или участие в преступном сообществе. Они предполагают увеличение штрафов и сроков лишения свободы, также исключения возможности применения условного осуждения.
Напомним, что подобные меры широко применяются в законодательстве Грузии с 2005 года. Весной прошлого года грузинский парламент значительно ужесточил наказание дли лидеров преступных сообществ, а также ввел в законодательство понятие "воровской мир", куда входят как главари преступных организаций, так и рядовые участники. Для всех категорий предусмотрена исключительно уголовная ответственность.
Участие в воровском сообществе наказывается лишением свободы на срок до 10 лет. Лидеру такой организации грозит 15-летний срок заключения. Уголовная статья направлена и против тех, кто выражает поддержку преступным организациям или обращается за помощью к "вору в законе".
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