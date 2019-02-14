Путин покажет дзюдоистам силовой прием

Владимир Путин поучаствует в тренировке сборной России под дзюдо, об этом заявил пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков. На татами глава государства хочет отработать любимые силовые приемы.
Песков уточнил, что спарринг с российскими дзюдоистами пройдет вечером 14 февраля. "Такие мероприятия он уже неоднократно проводил. Может быть, будут дети из школ дзюдо. По крайней мере, президент планирует такое завершение своего рабочего дня", - сказал пресс-секретарь.
Напомним, что президент России с юности занимается восточными единоборствами, является мастером спорта по дзюдо и самбо, а также получил звание почетного президента Европейского союза дзюдо. В 2017 году студенты МГУ вручили главе государства черный пояс мастера спорта по дзюдо и пригласили провести мастер-классы в секции восточных единоборств. Президент пообещал заехать к ним "со своими друзьями".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Владимир Путин, прослушав доклад подчиненных о заболеваемости гриппом и ОРВИ по стране, поделился своим секретом крепкого здоровья. По мнению президента, для того, чтобы меньше болеть, нужно больше заниматься спортом. Это оградит человеческий организм от различных недугов и болезней.
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