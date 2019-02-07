Россию ждет жесткое военное сдерживание.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков прогнозирует очень жесткие меры военного сдерживания России со стороны НАТО и США. Выступая 7 февраля на пресс-конференции в Москве, он заявил, что Россия будет отвечать на эти меры, но сама не собирается становиться их инициатором.
— Мы себя в гонку вооружений втянуть не позволим. Но американцы, видимо, уповают на то, что у них это получится, — отметил Рябков.
Дипломат подтвердил готовность Москвы к переговорам по поводу Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщив о передаче соответствующей ноты американским коллегам, которые тем временем думают, "как бы Россию уязвить посильнее".
Напомним, что в тот же день о необходимости сохранения ДРСМД говорил и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Однако, как сообщала "Правда.Ру", ответственность за прекращение его действия он снова возложил на Россию.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу анонсировал увеличение дальности российских ракет в ответ на выход США из ДРСМД.
Источник фото: wikimedia.org
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