Власть будет тратить на автономный интернет по 100 миллионов в год

На реализацию закона об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры из государственного бюджета будет выделено около 1,8 миллиардов рублей до 2021 года. Такие данные приводит "Интерфакт", ссылаясь на слова неназванного источника, знакомого с документами федерального бюджета.

Собеседник агентства отметил, для практического воплощения проекта по созданию замещающей инфраструктуры на начальном этапе будет выделено в 2019 году 597 миллионов рублей, в 2020 и 2021 годах - 699 и 546 миллионов соответственно.

Выделенные деньги будут потрачены на разработку системы мониторинга данных и создание инфраструктуры, позволяющей осуществлять управлению сетью связи. После завершения начального этапа в 2021 году, расходы на данный проект также будут вносится в бюджет страны, сообщил источник.

Напомним, что с инициативой по созданию автономного интернета выступил глава комитета Совета Федерации по по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Реализация законопроекта об автономности российского сегмента сети, по его мнению сенатора, позволит создать новые защитные меры "для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы интернета в России".

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