На реализацию закона об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры из государственного бюджета будет выделено около 1,8 миллиардов рублей до 2021 года. Такие данные приводит "Интерфакт", ссылаясь на слова неназванного источника, знакомого с документами федерального бюджета.
Собеседник агентства отметил, для практического воплощения проекта по созданию замещающей инфраструктуры на начальном этапе будет выделено в 2019 году 597 миллионов рублей, в 2020 и 2021 годах - 699 и 546 миллионов соответственно.
Выделенные деньги будут потрачены на разработку системы мониторинга данных и создание инфраструктуры, позволяющей осуществлять управлению сетью связи. После завершения начального этапа в 2021 году, расходы на данный проект также будут вносится в бюджет страны, сообщил источник.
Напомним, что с инициативой по созданию автономного интернета выступил глава комитета Совета Федерации по по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Реализация законопроекта об автономности российского сегмента сети, по его мнению сенатора, позволит создать новые защитные меры "для обеспечения долгосрочной и устойчивой работы интернета в России".
Читайте также: Госдеп объявил мощь армии США защитой от "Посейдона"
Почему экс-полковника ГРУ Квачкова выпустят из тюрьмы
Провинциальные супермаркеты пытаются защититься от воровства колбасы и сосисок
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Для российской армии разрабатывают новейший экзоскелет "Сотник", в который войдут элементы вооружения третьего поколения, чтобы увеличить боевую мощь армии.
Представители Соединенных Штатов Америки заявили, что в случае необходимости готовы пойти на "принудительные меры".
Ни танки, ни корабли, ни самолеты, указывают немецкие средства массовой информации, к войне не готовы.
Как обойти санкции США, наложенные на российские компании, торгующие с Сирией, "Правде.Ру" рассказал Дмитрий Абзалов.