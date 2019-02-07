Скрывшихся с места серьезного ДТП будут сажать в тюрьму

Пакет законопроектов, направленных на ужесточение ответственности водителей, скрывшихся с места ДТП, будет рассмотрен сегодня, 7 февраля, в Государственной Думе РФ, сообщает информационное агентство REGNUM. Соответствующие инициативы направлены также в Конституционный суд.

Ранее, в Правительстве выступили с предложением ужесточить наказание водителей за оставление мест ДТП, в котором пострадали люди. Премьер-министр Дмитрий Медведев подчеркнул, что проект нового закона предусматривает разграничение уголовной и административной ответственности за данное нарушение. Административная наступит только в том случае, если в результате происшествия никто из людей не погиб. В случае гибели людей, водителю будет грозить уголовная ответственность.

Наказание в случае бегства водителя фактически приравнивается к наказанию за ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения - лишение свободы на срок от четырех до девяти лет.

Поправки в уголовное и административное законодательство закрепят обязанность водителей, нарушивших ПДД, оставаться на месте происшествия.

Напомним, что согласно действующему законодательству, оставление места дорожно- транспортного происшествия, влечет за собой административный арест сроком до 15 суток или лишение прав на срок до одного года.

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