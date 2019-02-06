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Нелегкая это работа - тащить Навального из болота

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Вся оппозиционная рать собралась спасать Алексея Навального, по уши погрязшего в информационном болоте. Об этом сообщила «Журналистская правда».


Президентские мечты Алексея Навального

Навальный успел попасть во все сводки новостей, приехав в Петербург якобы для встречи со сторонниками. На деле же, как сообщает телеграм-канал «Незыгарь», оппозиционер встречался с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным. Еще недавно Навальный гневно обличал его в своих расследованиях, где речь шла о поставках питания в столичные школы.

Как пишет автор «Журналисткой правды» Григорий Игнатов, встреча Навального и Пригожина прошла в отеле Sokos, где бизнесмену предложили сотрудничество. Оппозиционер пообещал «больше не расследовать», а взамен попросил у Пригожина поддержки на грядущих выборах. В пресс-службе бизнесмена подтвердили факт встречи. Правда, ее результаты оказались не в пользу блогера. Бизнесмен отказался от предложения, после чего они оба вышли из отеля и разошлись в противоположные стороны.

Удивляет истеричная реакция Навального на произошедшее. За один день блогер настрочил целую серию твитов, где несмешно шутил и оправдывался. «Жалкое зрелище», - замечает Игнатов. По его словам, держать ответный удар «матерый разоблачитель» не умеет.

«Петросянство» Навального не может скрыть ответа на главный вопрос: как блогер оказался в одном отеле с Пригожиным? Сомнительный ответ Навального: «Я просто там остановился». Он был настолько встревожен и небрежен, что даже название гостиницы написал с ошибкой. Осознав масштаб катастрофы и понимая, что одному с информационным натиском не справится, Навальный обратился за помощью к друзьям.

«Курчавый урбанист» Илья Варламов был в первых рядах. Он написал совершенно неподготовленный, короткий пост, что-то вроде крика души. Бывший «зялт» призывал не верить анонимным телеграм-каналам, потому что они анонимные.

«Там одни подонки! У них все фотографии неправильные! Не с того ракурса и не на ту технику! И вообще - Незыгарь давно продался! А Лёха - не уиноуатый!», - пишет Григорий Игнатов.

Вслед за Варламовым подключилась «тяжелая артиллерия» - проамериканские «БиБиСи» и «Радио Свобода». Оба антироссийских издания выпустили лонгриды. Правда, их авторы не смогли определиться со стилем и попали в дурацкое положение.

«Журналисты веселят, ставят в тупик, предлагают ужасаться коварной беспринципностью Пригожина, для которого заказать провокационную фотоссесию ради каверзы Навальному - раз плюнуть, и так далее», - замечает Игнатов.

Одной из последних «проснулась» «Медуза» со своим «фирменно-безвкусным, псевдо-американским стилем заголовка»:

«Вижу новости о встрече Пригожина с Навальным. Как они появились и можно ли этому верить?».

Ответ для проамериканских журналистов очевиден: конечно, нет.

На фоне попыток медийных коллег истерика Навального выглядит просто смешно. Они сравнивают блогера с малолетним гопником в зале суда: «Да они первые на меня полезли! Да я нож достал только попугать!».

В конце концов в битву «за честное имя» навального вступили Владимир Милов, Любовь Соболь, Борис Вишневский, Денис Коротков.

«С Новодворской спиритический сеанс не пробовали организовать?.. Посла США подключить?» - интересуется Игнатов. По его словам, подчиненная Навального Любовь Соболь умудрилась соврать даже на шоу «Нежный редактор», где ее застали врасплох вопросом про брата, «шатавшего режим» на майдане.

«Понятны причины лжи - у неё очень странная семья для идейного борца с коррупцией», - пишет Игнатов.

Ничем не лучше и Денис Коротков, отличившийся «сливом» личных данных российских летчиков в Сирии. За непрофессионализм его выгнали из «Фонтанки». Потом журналиста подобрали «небрезгливые и нетребовательные щелкопёры» из «Новой газеты». Уже на новом месте работы Коротков умудрился выпустить «расследование», для которого нанял подставного информатора Амельченко. По легенде он был убит, но затем объявился в полиции из-за невыплаченного гонорара.

Фатальный провал. И смех, и грех. Одно понятно - компания для защиты Навального подобралась ему под стать.

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