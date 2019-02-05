Bloomberg: Путин мечтает сделать Россию "красивее" США и Европы

Правительство Российской Федерации, по приказу действующего президента страны Владимира Путина, выделяет миллиарды долларов на благоустройство и модернизацию своих городов. Инициатива эта зародилась почти десять лет назад — в 2011 году.

Об этом сообщает новостной портал Bloomberg.

Так, пишут авторы материала, последние годы Владимиру Путину удается быть популярным и любимым благодаря "рискованным предприятиям" вне России — например, "вторжению" в современную Украину или массовым бомбардировкам Сирийской республики. Однако, сообщает Bloomberg, в последние годы в России все больше и больше ощущается кризис экономического развития и намечается небольшое, но все же падение доверия населения к своему национальному лидеру.

На этом фоне инициатива действующей российской власти по благоустройству и модернизации своих городов выглядит примечательной, пишут авторы материала. Так, например, уже больше трех десятков миллиардов долларов было потрачено только лишь на Москву, столицу страны.

Уделяет внимание, пишут авторы материала, правительство РФ и провинции. Так, ежегодно на реконструкцию городов Урала, Сибири и Дальнего Востока власть тратит несколько миллиардов долларов. Но на фоне непопулярной в народе пенсионной реформы, экономического кризиса и общего падения уровня жизни, делится мнением новостной портал, вряд ли Владимиру Путину и его команде удастся повысить свои рейтинги и успокоить россиян.

Цель же у действующего президента Российской Федерации, считают эксперты, одна. И, что примечательно — все та же, что и на протяжении многих лет. Российский президент, уверены они, намерен сделать страну красивее и лучше Соединенных Штатов Америки и Европы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что специалисты составили рейтинг самых опасных для экологии планеты Земля городов. Так, например, звания "самого грязного" мегаполиса удостоился Сеул, столица Южной Кореи. В первую сотню же наиболее вредных для экологии городов вошли всего два российских мегаполиса — Москва и Санкт-Петербург.

Читайте также:

Самые интересные российские города