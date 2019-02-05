Депутат Госдумы предложил ввести декретный отпуск для мужчин

Законопроект, позволяющий мужчинам по рождению ребенка брать 10-дневный оплачиваемый отпуск, предложил депутат Госдумы от партии ЛДПР Василий Власов. Политик уже направил свое предложение министру труда и социальной защиты Максиму Топилину.
Стоит отметить, что пресс-служба министерства не подтвердила получение предложения от депутата. "Данное предложение в Минтруд не поступало", - заявили в ведомстве.
Согласно законодательству, работник, у которого родился ребенок, может взять отпуск за свой счет на 5 дней после подачи соответствующего заявления.
Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Белоруссии решили дополнить Трудовой кодекс нормой о предоставлении 14-дневного декретного отпуска отцам без сохранения заработной платы и только в течении полугода со для рождения ребенка. По мнению законодателей, такая мера позволит наладить психологический климат в семье и позитивно отразится на воспитании новорожденного ребенка, поскольку отец наравне с матерью будет заботиться о нём с первых дней жизни.
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