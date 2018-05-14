Почему Путин отказался от зарубежных визитов

В графике Владимира Путина на ближайшее время не запланированы иностранные визиты, которые обычно появляются в календаре главы государства, только что вступившего в должность. Причину обозначил в интервью «Известиям» помощник президента по международным делам Юрий Ушаков. Он объяснил, что когда в должность вступает президент, стоявший у руля ранее, в этом надобности по протоколу нет.



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Ближайшая крупная международная встреча президента назначена на июнь. Он отправится в Китай, на саммит Шанхайской организации сотрудничества. А до того - в Австрию.

Между тем в мае принимать гостей будет Россия.

Так, встреча лидеров Евразийского экономического союза состоится в Сочи 14 мая. Напомним, что в Союз, помимо нашей страны, входят Армения, Казахстан, Киргизия и Белоруссия. В качестве гостя прибудет Игорь Додон (глава Молдавии). Есть информация, что Молдавия получит статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.

Российский лидер проведет переговоры с главами стран-участников Союза, с каждым по отдельности, включая нового премьер-министра Армении - Никола Пашиняна.

18 мая российский президент встретится в Сочи с канцлером Германии Ангелой Меркель. В конце нынешнего месяца в Россию прибудут глава Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Двухсторонними встречами их график не ограничится. Они планируют участвовать в работе Петербургского международного экономического форума.

Контактировать с Америкой президент России пока не планирует. О возможностях встречи речь шла в марте во время телефонной беседы глав России и США, однако детальная проработка возможных визитов пока не проводилась.

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