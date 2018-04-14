Париж попросил Москву не зацикливаться на ударах Запада по Сирии

Состоявшийся разговор президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном был конструктивным. В Париже считают Москву важным партнером в разрешении сирийского кризиса. Об этом рассказал журналистам источник в Елисейском дворце, сообщает ТАСС.

"Это был конструктивный разговор, обращенный в будущее", — сказал источник. По его словам, "Макрон на регулярной основе контактирует с российским коллегой".

В Елисейском дворце напомнили, что "вскоре после своего избрания Макрон пригласил Путина в Версаль, где они обсуждали, в том числе Сирию".

"Сейчас он едет в Санкт-Петербург, где лидеры будут обсуждать, в том числе сирийскую проблему", — отметили в канцелярии французского президента.

Франция, по словам источника, придает важное значение диалогу с Россией.

"Мы хотим продолжать диалог, в том числе по Сирии", — сказали в Елисейском дворце.

Источник также сообщил журналистам, что операция в Сирии не была направлена против России.

"Целью нашей операции было уничтожение мощностей по производству и хранению химического оружия в Сирии. Наши действия не были направлены против России", сообщил источник.

"В диалоге, который мы ведем с Россией, Турцией, Ираном, мы ставим три цели — устранить угрозу химического оружия, обеспечить доступ гуманитарной помощи населению и дать старт процессу политического урегулирования в Сирии", — подчеркнул источник.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что при ударах по Сирии состоялось первое боевое применение американских высокоточных крылатых ракет класса "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM.

Западные издания публикуют фотографию ракет на сверхзвуковых бомбардировщиках B-1B, якобы принявших участие в нападении на Сирию. На фото видны три новейших ракеты. Результат их применения неизвестен.

Высокоточные ракеты позволяют наносить удар из-за пределов сирийского воздушного пространства. До атаки на Сирию западные аналитики говорили, что применение такого оружия позволит американцам избежать случайного поражения российских объектов.