Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Париж попросил Москву не зацикливаться на ударах Запада по Сирии

Политика

Состоявшийся разговор президента РФ Владимира Путина с французским коллегой Эмманюэлем Макроном был конструктивным. В Париже считают Москву важным партнером в разрешении сирийского кризиса. Об этом рассказал журналистам источник в Елисейском дворце, сообщает ТАСС.

Париж попросил Москву не зацикливаться на ударах Запада по Сирии. Париж попросил Москву не зацикливаться на ударах Запада по Сирии

"Это был конструктивный разговор, обращенный в будущее", — сказал источник. По его словам, "Макрон на регулярной основе контактирует с российским коллегой".

В Елисейском дворце напомнили, что "вскоре после своего избрания Макрон пригласил Путина в Версаль, где они обсуждали, в том числе Сирию".

"Сейчас он едет в Санкт-Петербург, где лидеры будут обсуждать, в том числе сирийскую проблему", — отметили в канцелярии французского президента.

Франция, по словам источника, придает важное значение диалогу с Россией.

"Мы хотим продолжать диалог, в том числе по Сирии", — сказали в Елисейском дворце.

Источник также сообщил журналистам, что операция в Сирии не была направлена против России.

"Целью нашей операции было уничтожение мощностей по производству и хранению химического оружия в Сирии. Наши действия не были направлены против России", сообщил источник.

"В диалоге, который мы ведем с Россией, Турцией, Ираном, мы ставим три цели — устранить угрозу химического оружия, обеспечить доступ гуманитарной помощи населению и дать старт процессу политического урегулирования в Сирии", — подчеркнул источник.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что при ударах по Сирии состоялось первое боевое применение американских высокоточных крылатых ракет класса "воздух — поверхность" AGM-158 JASSM.

Западные издания публикуют фотографию ракет на сверхзвуковых бомбардировщиках B-1B, якобы принявших участие в нападении на Сирию. На фото видны три новейших ракеты. Результат их применения неизвестен.

Высокоточные ракеты позволяют наносить удар из-за пределов сирийского воздушного пространства. До атаки на Сирию западные аналитики говорили, что применение такого оружия позволит американцам избежать случайного поражения российских объектов.


Запуск ракет по Сирии с французского фрегата
Темы париж Россия Франция владимир путин франция и россия Эммануэль Макрон
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Астролог: рожденные 14.04 консервативны
Точка зрения
Как Путин разгадал замыслы Трампа
Армия
Как ракетный крейсер "Маршал Устинов" отразил авиационный удар
Читательский топ
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Библейские пророчества о кровавом бое России с Китаем против США
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Будем брать Одессу? Отвечает Владимир Шаманов
Вовсе не Сирия: в США назвали главное поле битвы с Россией
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии

Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.

Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Библейские пророчества о кровавом бое России с Китаем против США
Мир
Библейские пророчества о кровавом бое России с Китаем против США
Мир
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Украина
Будем брать Одессу? Отвечает Владимир Шаманов
Мир
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии

Российские военные заявили, что американский эсминец Donald Cook способна уничтожить российская торпеда.

Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Мир
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Политика
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Украина
Климкин посоветовал России подготовиться к ракетным ударам
Мир
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"

Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и корабли или самолеты, из которых эти ракеты были выпущены.

Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
Порошенко приказал начать выход Украины из СНГ
Украина
Порошенко приказал начать выход Украины из СНГ
Экономика
Хлебопеков заставят делать хлеб по ГОСТу, как в СССР
Мир
Россия закрыла для полетов побережье Сирии
Соломон Соловьев Астролог: рожденные 14.04 консервативны Соломон Соловьев Дарья Касьянова Топ-5 самых мистических баров Дарья Касьянова Игорь Буккер Америка, отдай долг! Мы все простим! Игорь Буккер
Комментарии
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Посол России предупредил США: "Дернетесь - будем сбивать и топить"
США требуют у России отдать Севморпуть по-хорошему
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
США поклялись заставить Россию вернуть Крым
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Названо количество летевших в Сирию "Томагавков"
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Чем и как Россия уничтожит флот и ВВС США в Сирии
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Путин об ударе Запада по Сирии: "История все расставит по местам"
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана

Ильхам Алиев продолжит править Азербайджаном в ближайшие семь лет. Почему Алиев не боится ухудшения отношений с Западом и в чем его успех?

Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Центр. Азия
Контуры большой войны: Эр-Рияд замахнулся на Тегеран
Израиль бросил вызов Ирану
Ближний Восток
Израиль бросил вызов Ирану
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Евросоюз
Что важно для России в победе Орбана в Венгрии
Кого развалит вторая холодная война
Мир
Кого развалит вторая холодная война
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
Ближний Восток
Запад за бортом: Сирию "вывозит" могучая тройка
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
США и Канада
"Ударить по кошелькам кремлевской элиты"
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
Мир
"Дело Скрипаля". Могильный камень российской контрпропаганды
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Промокоды Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался