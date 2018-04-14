Названо количество летевших в Сирию "Томагавков"

Более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля" выпустили по территории Сирии вооруженные силы США, Великобритании и Франции. Об этом заявили в российском Минобороны.

В ведомстве добавили, что значительная часть ракет была сбита на подлете к целям. Для отражения атаки использовались сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", произведенные еще в Советском Союзе.

Налету западной коалиции подверглись как военные, так и гражданские объекты.

Известно, что удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.

Стоимость одного "Томагавка" составляет около 1,5 млн долларов.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке Сирии.

В Америке некоторые политики охарактеризовали решение Трампа как незаконное, неконституционное и рискованное.

Хозяина Белого дома критикуют по большей части не за сам факт атаки, а за то, что она была проведена без одобрения законодателей. Впрочем, и в этих условиях многие решение Трампа поддержали.