Названо количество летевших в Сирию "Томагавков"

Более 100 крылатых ракет и ракет класса "воздух-земля" выпустили по территории Сирии вооруженные силы США, Великобритании и Франции. Об этом заявили в российском Минобороны.
В ведомстве добавили, что значительная часть ракет была сбита на подлете к целям. Для отражения атаки использовались сирийские средства ПВО С-125, С-200, "Бук" и "Квадрат", произведенные еще в Советском Союзе.
Налету западной коалиции подверглись как военные, так и гражданские объекты.
Известно, что удары наносились с двух кораблей ВМС США из Красного моря, тактической авиацией над акваторией Средиземного моря, а также американскими стратегическими бомбардировщиками B-1B из района Эт-Танф.
Стоимость одного "Томагавка" составляет около 1,5 млн долларов.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что 14 апреля президент США Дональд Трамп отдал приказ о бомбардировке Сирии.
В Америке некоторые политики охарактеризовали решение Трампа как незаконное, неконституционное и рискованное.
Хозяина Белого дома критикуют по большей части не за сам факт атаки, а за то, что она была проведена без одобрения законодателей. Впрочем, и в этих условиях многие решение Трампа поддержали.
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Посол России в Ливане Александр Засыпкин заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита, как и корабли или самолеты, из которых эти ракеты были выпущены.
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