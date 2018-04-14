Не удержались: западная коалиция ударила по Сирии

Американский президент Дональд Трамп отдал приказ нанести удары по Сирии в ответ на предполагаемую химическую атаку в городе Дума. Ракетные удары продолжались 50 минут, сообщает телеканал CNN.

Однако министерство обороны РФ сообщило, что самолеты и корабли ВС США, совместно с ВВС Великобритании и Франции нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии 14 апреля с 3.42 до 5.10 по московскому времени.

ВС США при нанесении ударов использовали по меньшей мере один базирующийся в Красном море корабль, а также авиацию, в том числе бомбардировщики B-1.

Сирийская ПВО перехватила более 20 ракет западной коалиции, сообщил РИА Новости источник. По его словам, среди подтвержденных целей — исследовательский центр, командование гвардии, аэропорт, казармы сил особого назначения. Многочисленные взрывы были слышны в Дамаске и провинции Хама.

Аэропорт Дамаска в ходе удара атаке не подвергался. Воздушное пространство Латакии, Тартуса и Алеппо также не затронуто ударами западной коалиции, передает сирийское национальное агентство SANA.

По информации издания, в результате удара в районе Хомса были ранены трое мирных жителей.

Сейчас люди собираются на площади в Дамаске, чтобы выразить свой протест против атак коалиции во главе с США.

Некоторые американские политики охарактеризовали решение Трампа как незаконное, неконституционное и рискованное.

Хозяина Белого дома критикуют по большей части не за сам факт атаки, а за то, что она была проведена без одобрения законодателей. Впрочем, и в этих условиях многие решение Трампа поддержали.

Первая статья Конституции США предполагает, что разрешение на ведение войны должен давать президенту конгресс. Однако министр обороны США Джеймс Мэттис в обоснование удара по Сирии назвал вторую статью, в которой президенту предоставляется право реагировать на "значительные угрозы" США, в том числе и военным путем.

Среди критиков действий Трампа оказался, например, американский сенатор Боб Кейси.

"Несмотря на 15 месяцев работы администрация не предприняла шагов, чтобы выработать комплексную стратегию по Сирии… Конфликт в Сирии не имеет чисто военного решения… Нужен дипломатический план, чтобы положить конец кризису", — написал он в своем Twitter.

Похожую точку зрения высказал конгрессмен от Калифорнии Ро Ханна.

"Данный удар неконституционен и является опасной эскалацией конфликта в Сирии. Американский народ заслуживает голосования относительно того, начнем ли мы войну с Сирией, а потенциально — с Россией и Ираном", — считает политик.

Среди поддержавших ударов были политики, давно зарекомендовавшие себя "ястребами". Например, председатель комитета сената США по вооруженным силам республиканец Джон Маккейн.

"Надеюсь, эти удары повлекут за собой значительные издержки для Асада. Послание Асаду должно заключаться в том, что цена применения химического оружия выше, чем любая воспринимаемая выгода, что США и наши союзники имеют волю и возможность продолжать навязывать эти издержки. И что Иран и Россия в конечном итоге не смогут защитить Асада от нашей кары", — говорится в заявлении сенатора, опубликованном на его сайте.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что президент США Дональд Трамп огорошил мир своим очередным откровением о войне с Сирией в "твиттере".

"Я никогда не говорил, когда произойдет атака Сирии. Может быть, очень скоро или совсем не так скоро!", — писал американский лидер.

Надо сказать, что твит вызвал неоднозначную реакцию пользователей. Трампа назвали кретином, сообщили ему, что он "становится еще более сумасшедшим", о чем и объявляет каждый день, и посоветовали прекратить твитирование и идти на работу.