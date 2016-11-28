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Путин поручил правительству покончить с долгостроями дольщиков

Политика » Власть » Правительство

Президент России Владимир Путин поручил кабинету министров "принять исчерпывающие меры", чтобы завершить строительство долгостроев, возведенных по принципу долевого строительства. Также глава государства заявил о необходимости проводить регулярный мониторинг подобных объектов недвижимости.

"Деньги в котловане": как не стать обманутым дольщиком

Для решения поставленных задач Путин поручил подключить акционерное общество "ДОМ.РФ" и другие профильные ведомства. 

Напомним, "Правда.Ру" рассказывала о том, что обманутые дольщики требовали от предпринимателя Сергея Полонского более одного миллиарда рублей.

Потерпевшие по делу предпринимателя Сергея Полонского, обвиняемого в крупном мошенничестве, просят взыскать с него 1,1 млрд рублей. Однако защита бизнесмена планирует уменьшить эту сумму за счет заключения мировых соглашений.

Также, как рассказал адвокат потерпевшего, идет речь о предоставления потерпевшим квартир. Это квартиры, за которые потерпевшие внесли предоплату при долевом строительстве.

Пресненский суд Москвы сегодня перенес на 8 декабря начало слушаний по существу дела в отношении Сергея Полонского. Предприниматель обвиняется в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

В деле фигурируют два эпизода мошенничества со средствами участников долевого строительства многоквартирных домов в жилых комплексах "Кутузовская миля" и "Рублевская ривьера". Общая сумма похищенного превышает 2,6 млрд рублей. Вину Полонский не признает и отрицает факт какого-либо мошенничества со своей стороны.

Как ранее писала Правда. Ру, арестовали бизнесмена весной прошлого года в Камбоджи. Полонский бежал из России, был объявлен и международный розыск, но скрылся в Камбоджи, власти которой ранее отказывались выдать преступника нашей стране. Однако позже все-таки задержали, правда, по другому поводу — в связи с нарушением миграционного законодательства страны.

Ранее у Сергея Полонского тоже были проблемы с законом в стране, куда он сбежал. В 2013-м в Камбоджи олигарх сидел в тюрьме. СМИ не раз писали о его жалобах на ужасные условия. В частности, он сообщал об издевательствах. "Десятые сутки Полонский без суда в тюрьме. Они хотели его отравить, при захвате убить. Они забрали его дом и компанию, а теперь измываются в тюрьме", — говорится в письме.

В Россию бизнесмена депортировали в мае 2015-го в одной рубашке и шортах. Ему выдали в СИЗО "Матросская тишина" полагающиеся каждому заключенному предметы первой необходимости в виде постельного белья и гигиенических принадлежностей.

В октябре прошлого года предпринимателя Сергея Полонского "особо крупным мошенником". Ему было предъявлено окончательное обвинение.

Кстати, кроме него обвинения предъявляются также трем топ-менеджерам, финансовому директору и руководителю коммерческих проектов бизнесмена.

Темы дом.рф дольщики долгострои недвижимость правительство владимир путин долевое строительство
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