Навальный сообщил о закрытии ему выезда из России

Политик направлялся на оглашение решения Европейского суда по правам человека по своему делу, однако был остановлен на пограничном контроле. Как сам Навальный написал в соцсетях, пограничники сообщили ему о наличии некоего письма с запретом на выезд, не содержащего никаких объяснений.

Позже Алексей Навальный опубликовал официальное уведомление о запрете выезда из страны. В документе, размещённом на сайте политика, сказано, что выезд из РФ инициировала служба судебных приставов. О причине ничего не сказано. Сам Навальный добавил, что неоплаченных штрафов у него нет, а ответственный судебный пристав в ответ на звонок сообщил, что выезд не ограничивал.

На данный момент стало известно, что запред на выезд введён по решению Никулинского райсуда города Киров о взыскании с Алексея Навального 2 млн рублей в пользу "Кировлеса".

Напомним, 15 ноября Большая палата ЕСПЧ вынесет вердикт по делу Навального против правительства РФ. Речь идёт о жалобе оппозиционера на семь задержаний в период с 2012 по 2014 год, по его мнению аресты являются примером политически мотивированных нарушений прав человека.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что брат Алексея Навального вышел из тюрьмы по АУЕ, а также о фейковых новостях о пенсионной реформе, распространяемых в интернете.

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