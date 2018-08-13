Лайма Вайкуле назвала своих критиков зомбированными зверями

История с эмоциональным высказыванием певицы Лаймы Вайкуле о Крыме получила скандальное продолжение.

Напомним, артистка сказала, что не поехала бы в Крым даже за самый высокий гонорар, добавив, что не питает теплых чувств к Советскому Союзу, и рада, что тот распался.

Российские коллеги Вайкуле негативно отреагировали на ее заявление. Продюсер Иосиф Пригожин предложил певице отказаться от выступлений на российских корпоративах. Певец Олег Газманов отметил, что в становлении Вайкуле как артистки "ей все дала Россия", и высказал недоумение, как образованная женщина (Вайкуле - Прим.ред.) может не понимать значение Крыма для России. Актер Станислав Садальский нелицеприятно высказался о Латвии — родине Вайкуле, отметив, что там "отвратительно" относятся к русским.

Вайкуле призналась, что была шокирована реакцией на свои слова. "Я даже не представляла, что люди такие звери. …Мне кажется, что люди сошли с ума. Они абсолютно зомбированы. Они даже не слышат, что говорят", — добавила она.

Она напомнила, что никогда не комментировала высказывания и действия других артистов. "Это просто стыдно, злобно и некрасиво. Это ревность, зависть. Это ужасно. Противно просто", — считает певица.

Говоря о претензиях Иосифа Пригожина, она напомнила, что и он, и его супруга - певица Валерия даже "не живут в России", занимаясь творчеством за границей, и назвала такое поведение лицемерием. Об этом пишет агентство Sputnik. "Он показал себя в очень плохом свете. …И он хочет прославиться за счет меня", — сказала Вайкуле о Пригожине.

Несмотря на резкие слова, Вайкуле напомнила, что она не занимается политикой и выступает "за дружбу между людьми, неважно какой они национальности".

Как ранее писала "Правда.Ру", депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек отметил, что вряд ли кто-то расстроится из-за того, что Лайма Вайкуле не приедет в Крым. Бальбек добавил, что и в "черные списки" певицу никто не занесет, как грозил глава крымской общественной палаты Григорий Иоффе. Спикер подчеркнул, что творчество Вайкуле не вдохновляет жителей полуострова, поэтому для людей это не будет трагедией или потерей.

Источник фото: Fotodom.ru

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