Трамп назвал причину плохих отношений с Россией

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что диалог с Россией мог бы проходить более эффективно, если ему не помешала "подстроенная охота на ведьм". Об этом сообщает "РИА Новости".

Фото: Pravda.Ru

Трамп также надеется, что отношения между ним и Владимиром Путиным наладятся, если они "проведут время вместе".

"Люди говорят, это не сработает, но я отличаюсь от других людей. Я думаю, что это (отношения с Россией) сильно пострадали от "охоты на ведьм". Я назову это подстроенной охотой на ведьм. Это очень серьезно ударило по нам и нашим отношениям с Россией ... Я смотрел этого парня из ФБР (Питера Стржока - Прим. РИА Новости). Поэтому я буду называть это подстроенной охотой на ведьм", - заявил Дональд Трамп во время пресс-конференции с Терезой Мэй, премьер-министром Великобритании.

Питер Стржок, которого упомянул Трамп, был замечен в центре скандала. Инцидент был связан с его перепиской с другим агентом ФБР, в которой они отзывались о президенте в негативном ключе и критиковали. В свою очередь, оба сотрудника принимали участие в расследовании, связанном с электронной перепиской Хиллари Клинтон, а затем активно занимались делом вместе с прокуром Робертом Мюллером, расследующим "российские связи" Трампа.

Трамп неоднократно называл расследование придуманного спецслужбами сотрудничества американского лидера с РФ "охотой на ведьм".

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