Путин подписал: чиновников АП будут курировать силовики

Владимир Путин озвучил новый состав своей администрации - указы о назначениях и переназначениях чиновников Кремля опубликованы на официальном сайте главы государства.

Как и было ранее, Сергей Кириенко и Алексей Громов переназначены первыми заместителями администрации президента.

"Магомедсалам Магомедов и Владимир Островенко назначены заместителями главы администрации. Дмитрий Песков сохранил пост пресс-секретаря главы государства в статусе заместителя руководителя администрации президента",- пишут СМИ.

В свою очередь, Дмитрий Калимулин назначен помощником президента - начальником референтуры, а Лариса Брычева - помощником президента - начальником государственно-правового управления президента.

Добавим, что помощниками главы государства также назначены Андрей Белоусов, Игорь Левитин, Владислав Сурков, Анатолий Серышев, Юрий Ушаков, Андрей Фурсенко.

Советниками же президента назначены Сергей Глазьев, Антон Кобяков, Александра Левицкая.

Также назначен помощником президента замглавы ФСБ Дмитрий Шальков.

"Назначить Шалькова Дмитрия Владиславовича помощником президента Российской Федерации - начальником Контрольного управления президента Российской Федерации, освободив его от занимаемой должности", - сообщается в указе Путина.

Напомним, что генерал-полковник юстиции Шальков был статс-секретарем - заместителем директора ФСБ России с марта 2015 года, в органах безопасности он служит с марта 1993 года.

"На посту начальника Контрольного управления Кремля он сменил Константина Чуйченко, который в мае перешел на должность вице-премьера - главы аппарата правительства РФ",- добавляет пресса.

Кроме того, глава концерна «Калашникова» Алексей Криворучко назначен заместителем министра обороны.

"Артур Муравьев - полномочный представитель Президента в Совете Федерации, Гарри Минх - полномочный представитель Президента в Госдуме",- пишут СМИ.

"Своих должностей в АП лишились:

Евгений Школов - помощник президента

Герман Клименко - советник президента по интернету

Владимир Кожин - помощник президента по вопросам военно-технического сотрудничества

Сергей Григорьев - советник президента",- делятся журналисты.

"Уже из первых назначений в АП становится ясно, что проект "Преемник" будут курировать siloviki",- пишут в телеграме.

Ранее Pravda.ru и другие СМИ сообщали, что ряду чиновников среднего звена предыдущего состава администрации президента не удалось сделать 12 июня "народным праздником", а также эффективно использовать СМИ в подготовке и освещении выборов президента Российской Федерации.