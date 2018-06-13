ЧМ-2018: "зеленые человечки" готовы ответить на провокации

14 июня в России открывается Чемпионат мира по футболу. Попытки Запада провалить его не принесли результата. Но еще рано расслабляться, считает Леонид Крутаков, давший интервью "Правде.Ру".

Вспомним, что накануне Олимпиады в Пекине 2008 года и Сочи 2014 года начались пятидневная война с Грузией и майдан на Украине. Летние Олимпийские игры в Рио — 2016 и зимние-2018 в Пхенчхане были отмечены массированной антироссийской истерикой по допинговым скандалам.

Как сказал "Правде.Ру" политолог Леонид Крутаков, современный большой спорт — явление политическое. Украинские события начались, когда Россия была скована по рукам и ногам Олимпиадой. Но как только она закончилась, в Крыму моментально появились "зеленые человечки". Вполне возможно, заметил политолог, и сейчас могут быть провокации и такая же реакция после.

"Выступление нашего президента с жестким предупреждением украинцам о потере государственности, с одной стороны, может их остановить, а с другой стороны, в Киеве принимают решения не исходя из национальных интересов Украины, а исходя из национальных интересов США. Поэтому если из-за океана им дадут отмашку, они пойдут на все", — сказал в интервью "Правде.Ру" Леонид Крутаков.

По словам эксперта "Правды.Ру", будет продолжаться дискредитация России — допинговые истории, истории, подобные делу Скрипалей, и с применением якобы химических веществ в Сирии.

"Мы слышали о подозрении на допинг у шести наших футболистов. Я не исключаю, что и эта история всплывет. Откуда-то же ведь берутся эти прогнозы, что Россия не выйдет из группы. Для хозяев всегда была возможность выйти из группы, чтобы поддержать интерес местного населения к чемпионату и рекламные кампании, которые завязаны так или иначе на количество зрителей у принимающей страны", — заметил политолог в беседе с корреспондентом "Правды.Ру". Но, с другой стороны, "приедет много людей, которые увидят вместо подводных чудовищ, которых рисовала Хизер Науэрт, нормальных россиян, с нормальными представлениями о жизни, с улыбками, живущих в нормальных домах".

"Каждый день может оказаться неожиданным. С одной стороны, китайцы говорят, что не дай Бог вам жить в эпоху перемен. Но, с другой стороны, жить без перемен — это, конечно, не жизнь", — сделал вывод Леонид Крутаков в интервью "Правде.Ру".

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