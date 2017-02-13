Низкопоклонство XXI века. Прямой эфир Pravda.Ru

Почему с неизбежностью возвращается понятие низкопоклонства перед Западом и что оно означает? Насколько уровень безнаказанной полицейской жестокости при зверских расправах над мирными протестующими в Фергюссоне в США превосходил события в сирийском городе Дераа, приведшие к началу сирийского кризиса? Почему либералы надеются, что Дональд Трамп их услышит и "уволит" Владимира Путина? Об этом и многом другом в прямом эфире Pravda.Ru рассуждает обозреватель Саид Гафуров.

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