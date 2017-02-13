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"Замах есть": эксперты о врио губернатора Новгородской области

Политика

Новые исполняющие обязанности губернаторов — молодые люди с "интересными компетенциями и инновациями, которые вносятся в управление", считает политолог Олег Матвейчев.

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В понедельник стало известно, что президент России Владимир Путин назначал врио губернатора Новгородской области 37-летнего Андрея Никитина, который до сего дня возглавлял Агентство стратегических инициатив. Ранее о досрочном сложении полномочий заявил Сергей Митин, который руководил регионом с 2007 года.

Напомним, на прошлой неделе глава государства назначил врио главы Пермского края Максима Решетников, а Бурятии — Алексея Цыденова.

"Мы видим, что Максим Решетников, Алексей Цыденов, а теперь и Андрей Никитин — все как на подбор новые кадры, молодые люди, с различными интересными компетенциями и инновациями, которые вносятся в управление", — сказал Олег Матвейчев агентству Regnum.

Он напомнил, что за время работы Никитина во главе АСИ Россия поднялась в рейтинге инвестиционного климата почти на сто позиций. Матвейчев подчеркнул, что всех назначенных в последнее время врио губернаторов "видел и знает президент, они входят в кадровый резерв".

"И сейчас им дают возможность проявить себя на губернаторских местах, понюхать пороху и настоящей земли, возможно, где-то скорректировать свои идеи, где-то набраться опыта, и получить шанс внедрить его, закалиться в борьбе и потом идти выше", — сказал политолог.

Говоря о подавшем в отставку Сергее Митине, эксперт подчеркнул, что к бывшему губернатору Новгородской области особых претензий нет. По мнению Матвейчева, Митин хороший управленец и он продолжит работу в органах государственной власти.

Генеральный директор холдинга "Эксперт" Валерий Фадеев рассказал о своем опыте работы с Никитиным в АСИ (он возглавляет экспертный совет агентства).

По словам политолога, несмотря на свой возраст, Никитин справился с задачей главы государства, данной при назначении на пост главы Агентства стратегических инициатив.

"АСИ сейчас занимает заметное место в системе управления экономикой страны. У АСИ есть серьезные, двигающие вперед проекты ‑ и касающиеся регионов, и касающиеся социальных аспектов, и касающиеся системы образования", — отметил Фадеев.

"Мне кажется, что Андрей Никитин за эти пять лет набрал очень большой опыт. В нем есть "федеральный замах", и он не боится вызовов и больших проектов, и, я считаю, он должен справиться с этим новым для него типом работы", — сказал эксперт.

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