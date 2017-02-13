Губернатор Новгородской области объявил об отставке

Сегодня, в ходе пресс-конференции в Великом Новгороде, о досрочном сложении своих полномочий заявил губернатор Новгородской области Сергей Митин.
На встрече с журналистами Митин также сказал, что принял решение не участвовать в кампании по выборам губернатора в 2017 году, передает "Интерфакс".
Он отметил, что руководил областью длительный срок, что Новгородская область стала для него родным краем. Митин сообщил, что уходит с должности по собственному желанию и что уже попросил главу государства о новом месте работы.
Напомним, руководил Новгородской областью Сергей Митин более девяти лет, сменив на этом посту Михаила Прусака. Указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Михаила Прусака по его собственному желанию президент Владимир Путин подписал 3 августа 2007 года, назначил временно исполняющим обязанности губернатора 56-летнего Митина, ранее занимавшего пост заместителя министра сельского хозяйства.
Как сообщала "Правда.Ру", на прошлой неделе президент России принял отставку Вячеслава Наговицына. 7 февраля Владимир Путин подписал указ "О досрочном прекращении полномочий главы республики Бурятия"
Ранее глава Пермского края Виктор Басаргин принял решение не идти на новый губернаторский срок и обратился к президенту с просьбой снять его с должности.
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