Новые санкции США назвали попыткой влияния на выборы в России

МИД РФ назвал готовящиеся персональные санкции США против России попыткой повлиять на выборы, которые пройдут в марте этого года.

"Мы относимся ко всему этому философски. Видим в этом очередную попытку повлиять на нашу внутреннюю ситуацию, особенно в преддверии президентских выборов", — цитирует ТАСС замглавы МИДа Сергея Рябкова.

Так МИД прокомментировал сообщения о решении правительства США расширить список санкций, куда могут попасть около 50 предпринимателей и высокопоставленных чиновников.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что Россия на сегодняшний день держит около трети золотовалютных активов Банка РФ в США.

При этом регулятор не входит в систему органов государственной власти, и США не могут наложить на него санкции. Но с учетом того, что ранее в Америке были заморожены активы казахстанского Национального фонда, полностью исключить риск ареста российских резервов нельзя.

По данным экспертов, с учетом того, какие отношения сейчас сложились между США и Россией, а также ожидаемые февральские санкции со стороны Америки, вложения российского ЦБ в долларовые активы выглядят рискованными.

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