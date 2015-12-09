Мишустин назвал две важнейшие задачи правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о двух важнейших задачах, которые стоят перед российским правительством. По его словам, наибольший приоритет в кабмине имеет увеличение темпов роста экономики и повышение доходов россиян.

"Правительство сейчас направляет свои усилия на решение двух основных ключевых задач. Это, соответственно, повышение доходов людей и увеличение темпов экономического роста, что позволит получить широкий эффект и по другим направлениям — в образовании, науке, инновациях, социальной сфере, ну и, конечно, в бизнесе", — заявил Мишустин.

Также глава правительства подчеркнул, что кабмин выполняет поручения президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что правительство направило дополнительный миллиард рублей на субсидии регионам

Правительство России приняло решение увеличить на 925 миллионов рублей объем субсидий регионам на ежемесячные социальные выплаты нуждающимся семьям с тремя детьми.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Дмитрий Медведев, сообщается на сайте кабинета министров.

Как пишет РИА "Новости", увеличение субсидий будет способствовать реализации субъектами РФ с неблагоприятной демографической ситуацией обязательств по выплатам нуждающимся в поддержке семьям.

Напомним, перечень субъектов с неблагополучной демографической ситуацией включает в себя 53 субъекта, среди них Ростовская, Самарская, Сахалинская области, город Севастополь и другие регионы.

Правда.Ру ранее писала, что минпромторг России предлагает ввести продовольственные карточки для бедных россиян. По замыслу ведомства, право на бесплатные продуты питания получат малоимущие слои населения. Соответствующая концепция уже внесена в кабмин, отметил чиновник, возможно, что документ будет дорабатываться в будущем. Пилотная система будет действовать для людей, имеющих право на федеральные субсидии. Люди смогут выбрать между получением помощи деньгами или продуктами.