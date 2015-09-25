Крымский депутат ГД выступил за усиление поддержки Донбасса

Россия должна усилить поддержку, оказываемую самопровозглашенным республикам Донбасса, и добиться их полной интеграции.

Так считает депутат Госдумы РФ от Крыма Андрей Козенко.

В годовщину присоединения Крыма парламентарий счел нужным в очередной раз поднять вопрос о необходимости поддерживать "оставшихся на Украине соотечественников":

"Важно продолжить и усилить оказываемую ЛНР и ДНР поддержку и добиться полной интеграции республик. И, безусловно, предпринять максимум усилий для защиты наших соотечественников на Украине".

По его словам, сегодня, когда в Крыму, которому удалось избежать кровопролития, праздник, нельзя не вспомнить о жителях Донбасса, поскольку они

"вынуждены с оружием в руках защищать свое право говорить на русском языке и воспитывать своих детей в традициях, заложенных родителями".

В самих же ЛНР и ДНР к интеграции с Россией готовы давно. Об этом еще в 2015 году заявлял председатель Народного совета Донецкой народной республики Денис Пушилин.

Вот что писала тогда "Правда.Ру".

Денис Пушилин: Украина выталкивает Донбасс в Россию

По мнению председателя парламента ДНР Дениса Пушилина, Украина делает все, чтобы вытолкнуть республику в состав России.

ДНР и ЛНР должны готовится к интеграции с Российской Федерацией, заявил председатель Народного совета Донецкой народной республики Денис Пушилин, так как Киев делает все возможное для того, чтобы вытолкнуть республики Донбасса из состава Украины, передает "Интерфакс" слова представителя Донецка. Это заявление Пушилин сделал в рамках форума, посвященного вопросам интеграции непризнанных республик в Россию, состоявшегося в Луганске.

Одновременно с этим, ДНР и ЛНР продолжают подготовку к выборам, назначенным на 18 октября, ранее указ о проведении выборов в этот день подписали главы народных республик.

"Моя субъективная оценка подготовки к выборам — на отлично. Все те задачи, которые ставил глава республики, выполнены", — сказал Пушилин.

Напомним, Киев настаивает на том, что республики Донбасса должны провести выборы по украинскому законодательству 25 октября, когда на Украине пройдут выборы в органы местного самоуправления.