Владимир Путин не планирует возглавлять список партии "Единая Россия" на выборах в Государственную Думу.
Так прокомментировал сообщения о том, что президент может стать"№1" в списке единороссов на предстоящих думских выборах, появившиеся в СМИ, пресс-секретарь Путина.
"Никаких действий: ни подготовки, ни решений… нет. Пока об этом говорить преждевременно", — сказал Песков журналистам.
На собственные силы решили сделать ставку в предвыборной кампании-2016 в "Единой России". Именно поэтому в партии решили не использовать образ президента Владимира Путина.
Одобрили эту позицию и в администрации президента России.
"Наоборот, партия должна делать всё, чтобы справиться самостоятельно с политическими задачами, которые на неё возложены", — заявил СМИ источник в Кремле.
Помимо образа президента, в ходе предвыборной агитации решено также отказаться и от использования образа глав субъектов федерации.
Напомним, как писала "Правда.Ру", возглавлять список "Единой России" на выборах в Госдуму-2016 будет премьер-министр Дмитрий Медведев.
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22 июня, в день объявления войны, Марина Цветаева произнесла странную фразу: "Мне бы поменяться с Маяковским". И еще сказала такое: "Человеку немного надо: клочок твердой земли, чтобы поставить ногу и удержаться на ней. Вот и все".