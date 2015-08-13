Песков: Путин не планирует возглавлять список ЕР на выборах

Владимир Путин не планирует возглавлять список партии "Единая Россия" на выборах в Государственную Думу.

Так прокомментировал сообщения о том, что президент может стать"№1" в списке единороссов на предстоящих думских выборах, появившиеся в СМИ, пресс-секретарь Путина.

"Никаких действий: ни подготовки, ни решений… нет. Пока об этом говорить преждевременно", — сказал Песков журналистам.

К слову, тема использования президента "Единой Россией" для повышения доверия к партии уже возникала в канун выборов в Думу в 2015 году.

Вот что тогда писала "Правда.Ру".

СМИ: "Единая Россия" не будет использовать фотографии с президентом

На собственные силы решили сделать ставку в предвыборной кампании-2016 в "Единой России". Именно поэтому в партии решили не использовать образ президента Владимира Путина.

Одобрили эту позицию и в администрации президента России.

"Наоборот, партия должна делать всё, чтобы справиться самостоятельно с политическими задачами, которые на неё возложены", — заявил СМИ источник в Кремле.

Помимо образа президента, в ходе предвыборной агитации решено также отказаться и от использования образа глав субъектов федерации.

Напомним, как писала "Правда.Ру", возглавлять список "Единой России" на выборах в Госдуму-2016 будет премьер-министр Дмитрий Медведев.

Читайте также:

На "Территории смыслов" изучили политическую систему России

Политические партии назвали своих кандидатов на пост главы Северной Осетии-Алании

Дмитрий Медведев возглавит список "Единой России" на выборах-2016