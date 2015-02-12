Совбез ООН по инициативе России обсудит выполнение минских соглашений

Российская делегация в Совете Безопасности Европы вынесла на обсуждение вопрос о невыполнении Украиной минских соглашений.

Об этом сообщил Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя России при ООН.

"В связи с 5-ой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности", — сказал Полянский (цитата "Интерфакс").

Встреча Совбеза ООН для анализа выполнения минских соглашений состоится 18 февраля.

Напомним, что по итогам переговоров, состоявшихся в Минске в феврале 2015 года президентами четырех стран: Украины, Германии, Франции и России была подписана Декларация, утвердившая комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе.

Вот, что писала об этом "Правда.Ру"

Полный текст Декларации "нормандской четверки

Сегодня по итогам минских переговоров была обнародована Декларация Президента Российской Федерации, Президента Украины, Президента Французской Республики и Канцлера Федеративной Республики Германияв поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года.

Текст документа был опубликован на официальном сайте Кремля. В нем значится, что лидеры всех стран-участниц "нормандской четверки" " подтверждают полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины" и твердо настаивают на мирном урегулировании конфликта в одном из ее регионов, для чего "готовы предпринять любые возможные меры как по отдельности, так и совместно в этих целях".

Таким образом, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко утвердили Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года всеми, кто также подписал Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 года.

Согласно Декларации, Германия и Франция должны оказать техническую поддержку для восстановления банковской системы в юго-восточном регионе Украины, в связи с чем предполагается создание международного механизма для содействия осуществлению социальных выплат.

Лидеры перечисленных стран продолжат сотрудничество и в рамках развития "зимнего газового пакета" и создания зоны свободной торговли, в ходе которого планируется содействие между ЕС, РФ и Украиной.

Таким образом, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко подчеркнули, что минские переговоры имели продуктивный результат и приняли решение проводить встречи в "нормандском формате" с регулярной периодичностью, где каждую из стран будут представлять ее высшие должностные лица.

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