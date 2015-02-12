Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Совбез ООН по инициативе России обсудит выполнение минских соглашений

Политика

Российская делегация в Совете Безопасности Европы вынесла на обсуждение вопрос о невыполнении Украиной минских соглашений.

Об этом сообщил Дмитрий Полянский, заместитель постоянного представителя России при ООН.

"В связи с 5-ой годовщиной Комплекса мер по реализации минских соглашений, которая отмечается 12 февраля, а также в связи с пятой годовщиной принятия резолюции СБ ООН 2202 (17 февраля) Россия запросила проведение брифинга Совета Безопасности", — сказал Полянский (цитата "Интерфакс").

Встреча Совбеза ООН для анализа выполнения минских соглашений состоится 18 февраля.

Напомним, что по итогам переговоров, состоявшихся в Минске в феврале 2015 года президентами четырех стран: Украины, Германии, Франции и России была подписана Декларация, утвердившая комплекс мер по урегулированию конфликта на Донбассе.

Вот, что писала об этом "Правда.Ру"

Полный текст Декларации "нормандской четверки

Сегодня по итогам минских переговоров была обнародована Декларация Президента Российской Федерации, Президента Украины, Президента Французской Республики и Канцлера Федеративной Республики Германияв поддержку Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, принятого 12 февраля 2015 года.

Текст документа был опубликован на официальном сайте Кремля. В нем значится, что лидеры всех стран-участниц "нормандской четверки" " подтверждают полное уважение суверенитета и территориальной целостности Украины" и твердо настаивают на мирном урегулировании конфликта в одном из ее регионов, для чего "готовы предпринять любые возможные меры как по отдельности, так и совместно в этих целях".

Таким образом, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко утвердили Комплекс мер по выполнению Минских соглашений, принятый и подписанный в Минске 12 февраля 2015 года всеми, кто также подписал Минский протокол от 5 сентября 2014 года и Минский меморандум от 19 сентября 2014 года.

Согласно Декларации, Германия и Франция должны оказать техническую поддержку для восстановления банковской системы в юго-восточном регионе Украины, в связи с чем предполагается создание международного механизма для содействия осуществлению социальных выплат.

Лидеры перечисленных стран продолжат сотрудничество и в рамках развития "зимнего газового пакета" и создания зоны свободной торговли, в ходе которого планируется содействие между ЕС, РФ и Украиной.

Таким образом, Владимир Путин, Ангела Меркель, Франсуа Олланд и Петр Порошенко подчеркнули, что минские переговоры имели продуктивный результат и приняли решение проводить встречи в "нормандском формате" с регулярной периодичностью, где каждую из стран будут представлять ее высшие должностные лица.

Читайте также:

Стали известны пункты подписанного в Минске документа

Политолог: Минск выявил раскол между США и Европой. Россия должна воспользоваться ситуацией

Темы нормандская четверка
@media (max-width: 428px) { #lenta { height: 1024px; max-height: 275vw; } }
Актуальная аналитика
Силовые структуры
Осада Вены 1529 года: история великого сражения
Формула небес
Водолеи поющие и летающие - Гороскоп дня
Законодательство
Олег Шеин: Мишустин не меньший либерал, чем Медведев
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Количество зараженных на лайнере в Японии превысило 200 человек
Психанул: получив штраф за нарушение ПДД, водитель расстрелял камеру
Экономика Финляндии оказалась в заложниках у коронавируса
Совбез ООН по инициативе России обсудит выполнение минских соглашений
В Алма-Ате найдены тела школьников, пропавших накануне
Курганец, приехавший из КНР, обвиняет Первый канал в нагнетании паники
Ученые обнаружили белок для эффективной противовирусной защиты
Синоптик Гидрометцентра рассказала о прогнозах на март
Трамп никак не найдет переговорщика с Россией
Почти 15 тысяч новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Хубэе
Последние материалы
Совбез ООН по инициативе России обсудит выполнение минских соглашений
Осада Вены 1529 года: история великого сражения
В Алма-Ате найдены тела школьников, пропавших накануне
Курганец, приехавший из КНР, обвиняет Первый канал в нагнетании паники
Ученые обнаружили белок для эффективной противовирусной защиты
Синоптик Гидрометцентра рассказала о прогнозах на март
Трамп никак не найдет переговорщика с Россией
Почти 15 тысяч новых пациентов с коронавирусом зарегистрировано в Хубэе
Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Будапешта
Разучились ездить по правилам: общая сумма штрафов за год - 142,1 млн
Популярное
Военные новости
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500

Россия делает ставку на самые современные виды оружия и по ряду направлений лидирует. В числе новаторской продукции ОПК комплексы С-500.

Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Новости Украины
Хрущев построил водохранилище, пусть за это Россия платит ущерб
Военные новости
"Белые лебеди" могут получить гиперзвуковые "Кинжалы"
Шоу-бизнес
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Соломон Соловьев Водолеи поющие и летающие - Гороскоп дня Соломон Соловьев Игорь Буккер Коронавирус: новости плохие и хорошие Игорь Буккер Василий Амирджанов Танец Победы на батуте: Кто не скачет – русофоб! Василий Амирджанов
Комментарии
Олег Шеин: Мишустин не меньший либерал, чем Медведев
Аналогов нет: Леонков объяснил уникальность С-500
Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие
Активно поддерживавший Зеленского доктор Комаровский разочарован
Госдума рассмотрит закон о пенсиях для ухаживающих за лежачими
Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие
Первый президент Украины: Россия не вернет Украине Крым
Губернаторы: как выращивают управленцев в регионах
Главный вопрос: как будут назначать главу Госсовета
Поправка в Конституцию: экс-президентам - пожизненное членство в СФ
Танец Победы на батуте: Кто не скачет – русофоб!
Разучились ездить по правилам: общая сумма штрафов за год - 142,1 млн
В Германии уверены, что к власти придут фашисты
Сотрудник СК, отмечавший повышение под воровские лозунги, уволен
National Interest: США покупали у СССР российские МиГ-29
Сотрудник СК, отмечавший повышение под воровские лозунги, уволен
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Леонардо Ди Каприо отказался фотографироваться с Киркоровым
Эксперт: рост внешнеполитической активности Китая пугает Эстонию
Идея о создании антироссийского "фермерского пояса" получила развитие
Заработались или срослись? Силовики "гуляют" под клич "Жизнь ворам!"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ