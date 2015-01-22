Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

В Конституционном суде оценили слова судьи об СССР

Политика » Власть » Суды

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала высказывание судьи Константина Арановского о том, что СССР является "незаконно созданным государством". В комментарии ведомства утверждается, что судья выражал личное мнение, которое никак не относится к правоприменительной практике.

СМИ и НКО с иностранным финансированием запретят?

"Это отдельный документ, исходящий от этого судьи, размещаемый на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей. Особое мнение судьи Конституционного Суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного Суда", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Конституционный суд России проверял полномочия Генеральной прокуратуры в 2015 году.

Достаточно широкие полномочия, которые дает надзорному ведомству закон "О прокуратуре Российской Федерации" в части проверки НКО решил проверить Конституционный суд России.

По мнению представителей властей, оспариваемые нормы не противоречат Основному закону и направлены на то, чтобы обеспечить своевременное реагирование на нарушения законодательства.

"Полагаю, что в системе действующего правового регулирования основания для признания оспариваемых норм неконституционными отсутствуют", - говорится, в частности, в отзыве по делу полномочного представителя правительства РФ в КС Михаила Барщевского. Он напоминает, что основная задача прокуратуры - обеспечение законности и правопорядка. Полпред правительства полагает, что лишь своевременное реагирование прокуроров на факт нарушения закона позволяет обеспечить выполнения ими возложенных задач.

В свою очередь, полпред Госдумы в КС Дмитрий Вяткин напомнил в беседе с журналистами, что основной задачей прокуратуры является обеспечение "универсального режима законности", для чего, в свою очередь, необходимы универсальные средства неограниченные какими-то временными или другими рамками. "Сколько надо, столько прокуратура и должна проверять", - сказал он.

Между тем, в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека считают, что оспариваемые нормы нарушают Конституцию РФ. "Рассматриваемые нормы в силу своей правовой неопределенности фактически создают условия для произвольных, а также несоразмерных ограничений и дезорганизации деятельности проверяемых некоммерческих организаций, отвлечение их ресурсов на обслуживание перманентных и непредсказуемых проверочных мероприятий", - говорится в заключении СПЧ.

По мнению членов Совета, неопределенность оснований прокурорских проверок и отсутствие регламентации порядка и сроков их проведения при том, что контрольно-надзорные функции в этой сфере закреплены за Минюстом, может "провоцировать нарушающую права НКО практику осуществления возложенных на органы государства контрольно-надзорных функций".

Поводом для рассмотрения дела стала коллективная жалоба общественных организаций "Правозащитный центр "Мемориал", "Международное общество "Мемориал", "Гражданское содействие" и гражданки Светланы Ганнушкиной, а также жалобы Межрегиональной Ассоциации правозащитных общественных объединений "АГОРА", общественной организации "Забайкальский правозащитный центр" и общественного фонда "Международный стандарт".

НКО заявляют, что в течение 2012-2014 годов подвергались проверкам прокуратуры, полиции, налоговых служб и Минюста РФ. В ходе проверок запрашивались уставная и финансовая документация, а также иные сведения.

"В некоторых случаях прокурорские проверки проводились спустя несколько месяцев после проверок Минюста, а также имели место повторные проверки одних и тех же организаций. Заявители считают, что многочисленные проверки препятствуют нормальной работе НКО", - говорится в сообщении на сайте КС.

Заявители также называют обременительной необходимость каждый раз представлять для изучения доступные из других источников документы и копии материалов. А в некоторых случаях, утверждают в НКО, устанавливаемые прокуратурой сроки для предоставления информации не позволяют сделать это своевременно.

"Заявители полагают, что оспариваемые нормы на практике позволяют назначать прокурорские проверки без четкой мотивации и проводить их при отсутствии конкретного регламента. По их мнению, закон не ограничивает ни длительность, ни частоту инспекций. Прокуратура вправе запросить у НКО информацию в любом объеме и в произвольно определяемый ими срок.

Заявители также полагают, что закон не исключает дублирование прокуратурой иных контролирующих органов. Кроме того, практика свободного привлечения различных ведомств к участию в прокурорских проверках позволяет обходить установленные для них ограничения по числу инспекций НКО", - сказано также в материалах суда. В связи с перечисленным заявители считают оспариваемые нормы противоречащими Конституции РФ.

Читайте также:

Социально ориентированные НКО могут получить налоговые льготы

Олег Матвейчев: На форуме НКО прозвучала идея о создании национально ориентированной соцсети в России

НКО смогут выйти из реестра иностранных агентов

Читайте последние  новости Pravda.Ru  на сегодня

 

Темы ссср государство личное мнение конституционный суд константин арановский
Актуальная аналитика
Ближний Восток
Эксперт: Турция зачистит "башибузуков" в Идлибе
Экономика и бизнес
Нерадужные перспективы экономического роста
Ветеринария
Стоит ли делать прививки домашним животным? Аргументы за и против
ЭПИДЕМИЯ КОРОНАВИРУСА
Новости Все >
Лавров наградил ветеранов Великой Отечественной войны в Мюнхене
Санкционный список по Сирии расширили в Совете Евросоюза
Второй полет и запуск в серию: в апреле запустят производство Ил-112
Воспитатель из Архангельской области таскала детей за волосы
Новый посол назначен в Венесуэле
Туктамышева показала зажигательный номер в образе стюардессы
50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
Главы Минобороны России и Сербии проведут переговоры
После свадьбы Евгений Петросян решил сменить имидж
У мужа Хакамады украли телефон в столичном ночном клубе
Последние материалы
Воспитатель из Архангельской области таскала детей за волосы
Новый посол назначен в Венесуэле
Туктамышева показала зажигательный номер в образе стюардессы
Эксперт: Турция зачистит "башибузуков" в Идлибе
50-летняя Дженнифер Лопес продемонстрировала фигуру в бикини
Главы Минобороны России и Сербии проведут переговоры
После свадьбы Евгений Петросян решил сменить имидж
У мужа Хакамады украли телефон в столичном ночном клубе
Нерадужные перспективы экономического роста
Еще на две недели продлили прием поправок в Конституцию
Популярное
Шоу-бизнес
Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии

2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.

Младший сын Марии Кожевниковой находится в критическом состоянии
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Прошлое
Рядом с Иерусалимом найден храм, который противоречит Библии
Мир. Новости мира
Обидевшийся Лукашенко начал зачистку медиаполя страны от всего русского
Биатлон
Норвежские биатлонисты прокомментировали победу Логинова на ЧМ
Петр Фадеев Американцы голосуют за здоровье и против Трампа Петр Фадеев Соломон Соловьев Всегда открытое людям сердце - Гороскоп дня Соломон Соловьев Василий Амирджанов Новосибирский агитпоезд научит единству и духовности Василий Амирджанов
Комментарии
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Супруга Петросяна заявила о своей усталости от публичности
В России уменьшится экспортная пошлина на нефть с 1 марта
Норвежский биатлонист заявил, что ему угрожают русские и украинцы
Юрист: Судья КС Арановский подрывает основы государства
В России будут восстанавливать леса с помощью клонов деревьев
Американский самолет пытался приблизиться к военной базе РФ в Сирии
Лавров обвинил в ущербности логику членов "нормандского формата"
Лавров: Новый саммит в "нормандском формате" проводить рано
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
Игорь Вдовин прокомментировал свой долг в 3 млн перед Волочковой
С 1 июля меняются правила начисления пенсии
64-летняя Лариса Долина показала обновленное лицо
Протоиерей Дмитрий Смирнов сообщил об угрозах в его адрес
Кристиансен получил угрозы из России, Самуэльссон отключил комментарии
Союз женщин РФ оценил заявление протоиерея о "бесплатных проститутках"
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
64-летняя Лариса Долина показала обновленное лицо
Опрос россиянок: сколько должен зарабатывать мужчина
РПЦ приравняла гражданских жен к "бесплатным проституткам"
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ