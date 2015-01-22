В Конституционном суде оценили слова судьи об СССР

Пресс-служба Конституционного суда прокомментировала высказывание судьи Константина Арановского о том, что СССР является "незаконно созданным государством". В комментарии ведомства утверждается, что судья выражал личное мнение, которое никак не относится к правоприменительной практике.

СМИ и НКО с иностранным финансированием запретят?

"Это отдельный документ, исходящий от этого судьи, размещаемый на официальном сайте вместе с самим решением для удобства читателей. Особое мнение судьи Конституционного Суда является его личным мнением, отличающимся от того, которого придерживается большинство судей Конституционного Суда", - сказано в сообщении.

Напомним, ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, что Конституционный суд России проверял полномочия Генеральной прокуратуры в 2015 году.

Достаточно широкие полномочия, которые дает надзорному ведомству закон "О прокуратуре Российской Федерации" в части проверки НКО решил проверить Конституционный суд России.

По мнению представителей властей, оспариваемые нормы не противоречат Основному закону и направлены на то, чтобы обеспечить своевременное реагирование на нарушения законодательства.

"Полагаю, что в системе действующего правового регулирования основания для признания оспариваемых норм неконституционными отсутствуют", - говорится, в частности, в отзыве по делу полномочного представителя правительства РФ в КС Михаила Барщевского. Он напоминает, что основная задача прокуратуры - обеспечение законности и правопорядка. Полпред правительства полагает, что лишь своевременное реагирование прокуроров на факт нарушения закона позволяет обеспечить выполнения ими возложенных задач.

В свою очередь, полпред Госдумы в КС Дмитрий Вяткин напомнил в беседе с журналистами, что основной задачей прокуратуры является обеспечение "универсального режима законности", для чего, в свою очередь, необходимы универсальные средства неограниченные какими-то временными или другими рамками. "Сколько надо, столько прокуратура и должна проверять", - сказал он.

Между тем, в Совете при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека считают, что оспариваемые нормы нарушают Конституцию РФ. "Рассматриваемые нормы в силу своей правовой неопределенности фактически создают условия для произвольных, а также несоразмерных ограничений и дезорганизации деятельности проверяемых некоммерческих организаций, отвлечение их ресурсов на обслуживание перманентных и непредсказуемых проверочных мероприятий", - говорится в заключении СПЧ.

По мнению членов Совета, неопределенность оснований прокурорских проверок и отсутствие регламентации порядка и сроков их проведения при том, что контрольно-надзорные функции в этой сфере закреплены за Минюстом, может "провоцировать нарушающую права НКО практику осуществления возложенных на органы государства контрольно-надзорных функций".

Поводом для рассмотрения дела стала коллективная жалоба общественных организаций "Правозащитный центр "Мемориал", "Международное общество "Мемориал", "Гражданское содействие" и гражданки Светланы Ганнушкиной, а также жалобы Межрегиональной Ассоциации правозащитных общественных объединений "АГОРА", общественной организации "Забайкальский правозащитный центр" и общественного фонда "Международный стандарт".

НКО заявляют, что в течение 2012-2014 годов подвергались проверкам прокуратуры, полиции, налоговых служб и Минюста РФ. В ходе проверок запрашивались уставная и финансовая документация, а также иные сведения.

"В некоторых случаях прокурорские проверки проводились спустя несколько месяцев после проверок Минюста, а также имели место повторные проверки одних и тех же организаций. Заявители считают, что многочисленные проверки препятствуют нормальной работе НКО", - говорится в сообщении на сайте КС.

Заявители также называют обременительной необходимость каждый раз представлять для изучения доступные из других источников документы и копии материалов. А в некоторых случаях, утверждают в НКО, устанавливаемые прокуратурой сроки для предоставления информации не позволяют сделать это своевременно.

"Заявители полагают, что оспариваемые нормы на практике позволяют назначать прокурорские проверки без четкой мотивации и проводить их при отсутствии конкретного регламента. По их мнению, закон не ограничивает ни длительность, ни частоту инспекций. Прокуратура вправе запросить у НКО информацию в любом объеме и в произвольно определяемый ими срок.

Заявители также полагают, что закон не исключает дублирование прокуратурой иных контролирующих органов. Кроме того, практика свободного привлечения различных ведомств к участию в прокурорских проверках позволяет обходить установленные для них ограничения по числу инспекций НКО", - сказано также в материалах суда. В связи с перечисленным заявители считают оспариваемые нормы противоречащими Конституции РФ.

Читайте также:

Социально ориентированные НКО могут получить налоговые льготы

Олег Матвейчев: На форуме НКО прозвучала идея о создании национально ориентированной соцсети в России

НКО смогут выйти из реестра иностранных агентов

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня