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Лавров: США велит Украине срывать развод сил в Донбассе

Политика

В том, что Украина отказывается от разведения сил на Донбассе, нет ничего неожиданного. О том, что именно так и будет, президент Зеленский дал понять еще на саммите "нормандской четверки" в Париже. И причина этого — позиция США.

Об этом рассказал глава российского МИД Сергей Ларов в интервью "Российской газете".

По словам дипломата, президент Украины выполнил обещания обменяться пленными и развести войска на трех точках, но решать политические вопросы Минских соглашений он "не готов". Полный отвод сил на линии разграничения не нужен Вашингтону — его геополитическим взглядам на постсоветское пространство соответствует как-раз-таки поддерживание конфликта в Донбассе в "контролируемой фазе".

"Нам известно, что такую позицию украинская делегация на "нормандском" саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон", — считает Лавров (цитата "Российской газеты").

Особо глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что объяснение, которое выбрал Зеленский для отказ, "странное": украинский лидер заявил, что развод сил по всей линии "занял бы 5-10 лет, так как в Станице Луганской, в Петровском и Золотом силы отводили более пяти месяцев".

"Достаточно странная логика. Потому что, если тянуть с каждым населенным пунктом, то можно и полвека разводить", — добавил Лавров.

К слову, Украина уже шестой год всячески оттягивает реализацию минских договоренностей, цель которых — остановить кровопролитие на ее же собственной территории. И краеугольным камнем продолжает оставаться именно разведение сил на линии соприкосновения.

О чем именно договорились в Минске в сентябре 2014 года? Напомним, что об этом писала тогда "Правда.Ру".

В Минске подписан меморандум о перемирии на Украине

Контактная группа в Минске с участием Украины, ДНР, ЛНР, России и ОБСЕ в ночь на субботу согласовала дорожную карту по осуществлению режима прекращения огня.

Стороны договорились отвести средства поражения калибром свыше 100-мм на расстояние не менее 15 километров с каждой стороны и запретить размещение тяжелого вооружения и военной техники в районе населенных пунктов. Обеспечивать контроль над выполнением достигнутых договоренностей будет ОБСЕ. Численность сотрудников организации для выполнения этой задачи вырастет с 300 до 500 человек, сообщает "Российская газета".

В меморандуме, который стороны подписали после напряженных переговоров, продолжавшихся более семи часов, говорится также о запрете на установку новых минновзрывных заграждений, на применение полетов боевой авиации, в том числе беспилотных комплексов, за исключением аппаратов ОБСЕ.

Кроме того, было принято решение о развертывании в зоне прекращения применения огня миссии ОБСЕ в течение суток и выводе всех иностранных воинских формирований с каждой из сторон при мониторинге организации.

Контактная группа согласилась с тезисом о том, что "прекращение применения оружия считается общим". На этой основе достигнута договоренность оставить подразделения и воинские формирования сторон на позициях, которые они занимали по состоянию на 19 сентября, а также запретить применение всех видов оружия и ведение наступательных боевых действий.

Контактная группа уделила много времени согласованию технических деталей по созданию линии разделения по фронту, которая, по оценкам экспертов, является ключевой и принципиально важной. Именно ее отсутствие не позволяло осуществить контроль над соблюдением перемирия.

Ожидается, что стороны конфликта могут выйти на выполнение меморандума через пять дней с учетом того, что процесс реализации соглашения о прекращении огня носит многоплановый характер. Соответственно, через неделю в Минске вновь может состояться встреча контактной группы по Украине.

Принятый документ дает надежду на полное прекращение огня. "В нем очень много конкретики. Много вопросов удалось обговорить", — сообщил первый вице-премьер ДНР Андрей Пургин. По его мнению, на очередных встречах контактной группы следует рассмотреть социально-экономические проблемы, вопросы по "линиям разграничения".

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Темы украина сергей лавров минские соглашения
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